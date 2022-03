Das neue Angebot ermöglicht es Enterprise-Händlern, intelligenter zu skalieren und schneller zu wachsen, indem sie mehrere Shop-Websites für verschiedene Regionen, Segmente und Marken effizient von einem einzigen BigCommerce-Shop aus verwalten

BigCommerce (Nasdaq: BIGC), eine führende Open SaaS-E-Commerce-Plattform für schnell wachsende und etablierte B2C- und B2B-Marken, hat heute die Veröffentlichung der Multi-Storefront angekündigt, einer neuen Funktion, die Enterprise-Händlern hilft, mehrere Shopfronten innerhalb eines einzigen BigCommerce-Shops zu erstellen und zu verwalten, um das Unternehmenswachstum zu fördern und gleichzeitig Betriebskosten und Komplexität bei der Verwaltung davon zu reduzieren.

BigCommerce Multi-Storefront to efficiently manage multiple store sites across regions, segments and brands from within one BigCommerce store (Graphic: Business Wire)