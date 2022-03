Neue Claims umfassen aussichtsreiche Gebiete mit offenen und noch nicht erbohrten Zielen

Vancouver, 28. März 2022 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/ ) gibt bekannt, dass es durch Abstecken von Claims zusätzliche 1.446 Acres an Mineralrechten erworben hat, die an das Grundstück Hughes in der Nähe von Tonopah, Nevada, angrenzen.

Wichtigste Highlights

- Im Schatten eines produktiven amerikanischen Distrikts: Die neu abgesteckten Claims grenzen an das Grundstück Hughes an und befinden sich etwa 4,6 km nordöstlich der Mine Belmont und 3 km nordöstlich der Entdeckung Ruby (siehe beigefügte Abbildung).

- Grundstücksgröße erheblich vergrößert: Das Hughes-Grundstück umfasst nun 5.504 Acres, was einer Vergrößerung um fast 40 % gegenüber den früheren 3.969 Acres entspricht.

- Unerforschte Gebiete: Die Claims sind aufgrund des nachmineralisierten Deckgesteins noch weitgehend unerforscht.

- Äußerst aussichtsreiches Gelände: Zuvor gemeldete geophysikalische und bodengeochemische Daten wiesen auf zahlreiche noch nicht getestete Ziele hin, die das Potenzial für hochgradige Silber-Gold-Adern sowie für verstreute Goldmineralisierungen in Form von großen Tonnagen aufweisen. Viele dieser Ziele blieben für eine Erweiterung in Richtung der neu erworbenen Claims und in diese hinein offen.

- Update zu Kernbohrungen: Ein zweites Bohrgerät ist nun vor Ort und voll einsatzbereit. Der Schwerpunkt des Bohrprogramms zur Ressourcenbestimmung liegt zunächst auf der Murray-Ader, wobei sich ein Bohrgerät auf Step-Out-Löcher und das andere auf Infill-Ziele konzentriert.

Galen McNamara, CEO, erklärte: "Mit dem Erwerb dieser neuen Gruppe von Claims festigen wir unsere Landposition in diesem klassischen amerikanischen Bergbaurevier weiter. Nachdem die großen Bergbauunternehmen vor kurzem zuerst den Bullfrog-Distrikt und dann den Goldfield-Distrikt erworben haben, gibt es nur noch sehr wenige historische Distrikte wie Tonopah, die sich in Nevada in den Händen von Junior-Bergbauunternehmen befinden. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Potenzial für neue Entdeckungen in der unmittelbaren Umgebung des Tonopah-Gebiets nach wie vor hoch ist, und wir planen, unsere Ziele bald aggressiv zu verfolgen."

Neue Ansprüche

Die neuen Claims wurden strategisch durch Abstecken von Claims erworben, um wichtige Gebiete mit zuvor gemeldeten IP-Anomalien (induzierte Polarisation) mit hoher Aufladbarkeit und geochemischen Bodenanomalien mit Pfadfinderelementen abzudecken (siehe 22. Junind2021 und 16. Augustth2021 Pressemitteilungen). Die Claims liegen unter einer dünnen Schicht aus jungem Red-Mountain-Vulkangestein mit zahlreichen Erosionsfenstern zu älteren, aussichtsreichen Seibert-Formationen und Fraction-Vulkanen, die regional bedeutende Goldlagerstätten beherbergen (z. B. Divide, Hasbrouck, Three Hills). Die Exploration wird sich auf diese Gesteine konzentrieren, indem die Grenzen der starken IP- und geochemischen Ziele definiert werden, die in früheren Programmen identifiziert wurden. Die nordöstliche Ausdehnung vieler der Anomalien kann in Richtung der neu erworbenen Claims und in diese hinein erweitert werden (Abbildung 1). Es sind IP-Linien geplant, um das Raster von 2021 nach Nordosten zu erweitern, und es sind geochemische Bodenuntersuchungen geplant, um das Ausmaß der starken Multi-Element-Anomalien zu untersuchen, von denen man annimmt, dass sie lokal mit den Vulkanen Seibert und Fraction in Verbindung stehen. Darüber hinaus sind detaillierte Schürfungen und geologische Kartierungen geplant, um die älteren Gesteine systematisch auf Alteration und Mineralisierung zu untersuchen. Diese neuen Daten werden zur Weiterentwicklung des grundstücksweiten Explorationsmodells mit dem Ziel der Entwicklung neuer Bohrziele verwendet.

Abbildung 1: Karte mit den neuen Grundstücksgrenzen von Hughes und den offenen Zielanomalien

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein junges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Hughes im Zentrum Nevadas und hat eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Mogollon im Südwesten New Mexicos. Das Grundstück Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten zählte. Das Grundstück Mogollon ist der größte historische Silberproduzent in New Mexico. Beide Grundstücke sind seit der Einstellung der kommerziellen Produktion inaktiv und wurden vor der Beteiligung des Unternehmens nicht weiter exploriert.

