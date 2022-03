DJ BRIK-Bauprojekt "Parkside Oberneuland": 230 Wohnungen und Häuser fertiggestellt - Bürgermeisterin besucht das Wohngebiet und pflanzt symbolisch den letzten Baum

Bremen (pts023/28.03.2022/13:30) - Anlässlich der Fertigstellung des Baugebietes "Parkside Oberneuland" in Bremen nach circa sieben Jahren Bautätigkeit, hat die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Bürgermeisterin Dr. Maike Schäfer, das Wohngebiet im Büropark Oberneuland besucht und gemeinsam mit den Gesellschaftern des Bauträgers BRIK symbolisch den letzten Baum gepflanzt.

Auf dem rund 35.336 Quadratmeter großen Grundstück, das ursprünglich nur für Bürobau vorgesehen war, sind insgesamt 230 Wohneinheiten in Form von Reihenhäusern und Wohnungen, 56 davon als sozial geförderte Wohnungen, entstanden. Durch die vielfältigen Angebote von geförderten 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Mietwohnungen, verschieden großen Reihenhäuser und Eigentumswohnungen entstand ein sozial durchmischtes Gebiet, indem nun zahlreiche Familien mit kleinen Kindern, Alleinerziehende, Singles, Rentner und viele mehr leben.

Mit der Investition von 52,8 Mio. Euro in das Baugebiet gab die BRIK nicht nur circa 800 Menschen ein neues Zuhause, sondern setzte auch den Startschuss für etliche neue Investitionen an diesem Standort. Inzwischen ist das Gebiet mit der Buslinie 31 an den ÖPNV angeschlossen. Auch eine KiTa, zahlreiche weitere neue Wohnungen, Büros und ein Supermarkt wurden bzw. werden gerade gebaut.

Im Bild, v.l.n.r.: Derik Eicke (SPD Oberneuland), Jörg Elfers (BRIK), Frank Voßhardt (BRIK), Uwe Baumgarte (Bremische Volksbank), Maike Schäfer (SKUMS), Dieter Rausch (BRIK), Ulrich Könen (BRIK)

