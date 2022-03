TX Group / Schlagwort(e): Sonstiges

Doodle stellt sein brandneues Design vor und stärkt damit seine Position als bevorzugte Plattform für professionelle Terminplanung



28.03.2022 / 14:01



Dank des neuen Auftritts und der neuen Technologie von Doodle können die Nutzerinnen und Nutzer jetzt noch mehr von den organisatorischen Möglichkeiten beim Erstellen von beruflichen und privaten Meetings profitieren. Zürich, 28. März 2022 - Nachdem Doodle in den letzten 15 Jahren das weltweit beliebteste Tool für Terminfindung für Gruppen war, hat Doodle heute eine neue, vereinfachte und optisch ansprechende Version lanciert, die mit Blick auf das stetig wachsende Multiplattform-Zeitalter entwickelt wurde. Mit der erweiterten Produktpalette, der aktualisierten Technologie und der verbesserten Benutzerfreundlichkeit deckt Doodle nun die wachsenden Bedürfnisse seiner Kundschaft ab, die von SaaS-Unternehmen bis hin zu Einzelpersonen reicht. Als weltweit bevorzugtes End-to-End-Terminfindungstool erspart die plattformübergreifende Technologie von Doodle die zusätzlichen Schritte, die bei der Terminplanung erforderlich sind, und erleichtert Einzelpersonen und Teams jeder Grösse den Austausch von Verfügbarkeiten, die Festlegung von Besprechungsinhalten und die Terminplanung. Einige Vorteile, die Benutzerinnen und Benutzer mit der Doodle Booking Page haben, sind:

- Einen Link teilen, über den andere Personen auf der Grundlage Ihres Kalenders Termine mit Ihnen vereinbaren können. Doodle generiert Terminvorschläge anhand Ihrer Verfügbarkeit, so dass die anderen Personen immer über Ihren aktuellen Kalender informiert sind.

- Doodle sendet automatisch alle Details, einschliesslich der Links zu Videokonferenzen, Kalendereinladungen und Erinnerungen, so dass alle Beteiligten für ein erfolgreiches Meeting vorbereitet sind. «Doodle ist seit 15 Jahren das weltweit beliebteste Tool für Terminfindung für Gruppen. Aber in der heutigen remote-first Welt mussten wir die Terminplanungsfunktionen von Doodle weiterentwickeln», sagt Renato Profico, CEO von Doodle. «Das neue Doodle, das sich auf die professionelle Terminplanung konzentriert, tut genau das - jetzt ist es ein einfacher Schritt, Zeit mit den richtigen Personen, Daten und dem richtigen Kontext zu finden. 'Wann' ist mit Doodle keine Frage mehr, sondern eine Antwort.» Kontakt Doodle

Doodle ist das weltweit führende Unternehmen für Terminplanung. Die Plattform von Doodle vereinfacht die Terminplanung, so dass Sie auf dem schnellsten Weg zu gegenseitiger Verfügbarkeit gelangen, das meiste aus Ihren Meetings herausholen und Zeit für alles finden können, sowohl privat als auch beruflich. Doodle hat seinen Hauptsitz in Zürich und unterhält Büros in Berlin, Belgrad und Atlanta.

