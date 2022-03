Es gebe auch einen Markt "in Südostasien, im Osten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der Weltmarkt sei vielseitiger als nur der europäische Markt.Moskau - Russland will sinkende Erdöl-Lieferungen in europäische Länder durch Exporte nach Asien ersetzen. Es gebe auch einen Markt «in Südostasien, im Osten», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax. Der Weltmarkt sei vielseitiger als nur der europäische Markt. «Obwohl natürlich der europäische Markt Premium ist», räumte der Sprecher des russischen...

