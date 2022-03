DJ Merz unterstützt Überlegungen für Kauf von Raketenschutzschild

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Union signalisiert Zustimmung für den möglichen Kauf eines Raketenschutzsystems für Deutschland. CDU-Chef Friedrich Merz erklärte, dass der Vorschlag, einen sogenannten "Iron Dome" (Eiserne Kuppel) beispielsweise über Berlin zu errichten, auf den verteidigungspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Florian Hahn zurückgehe. "Ich freue mich, dass der Bundeskanzler erneut einen guten Vorschlag der Unionsfraktion in der Verteidigungspolitik übernimmt", sagte Merz auf einer Pressekonferenz. "Das ist eine erwägenswerte, strategische Antwort auf die Bedrohung, die wir latent durch Russland auch für unser eigenes Land sehen."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntagabend in der ARD bestätigt, dass die Bundesregierung angesichts der Bedrohung durch Russland über die Anschaffung des israelischen Raketenabwehrsystems "Arrow 3" nachdenkt. Israel nutzt dieses System für das Raketenschutzschild "Iron Dome". Allerdings betonte Scholz in der Sendung "Anne Will", dass Einzelheiten dazu noch unklar seien.

