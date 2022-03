Das Skigebiet Andermatt-Sedrun des ägyptischen Investors Samih Sawiris kommt in amerikanische Hände. Der US-Skiriese Vail Resorts wird substanziell in den Ausbau des Skigebiets investieren.Andermatt - Das Skigebiet Andermatt-Sedrun des ägyptischen Investors Samih Sawiris kommt in amerikanische Hände. Der US-Skiriese Vail Resorts wird substanziell in den Ausbau des Skigebiets investieren und erhält dafür eine Mehrheit von 55 Prozent an der Betreibergesellschaft Andermatt-Sedrun Sport AG. Mit dem US-Partner an Bord will sich Andermatt-Sedrun in eine andere Liga katapultieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...