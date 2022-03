DJ MediaAnalyzer Advertising Research GmbH: Was erwarten UserInnen von Brand Websites?

Die Homepage ist schon lange eines der wichtigsten Aushängeschilder für Marke und Produkt. Sie ist meist die erste Anlaufstelle für ConsumerInnen, um sich umfassender zu informieren. Doch welche Erwartungen haben die NutzerInnen an eine Brand Website? Wie unterscheiden sich diese je nach Branche? Und was ärgert am meisten?

Das wollte MediaAnalyzer genauer wissen und hat 1.000 KonsumentInnen zu ihren Erwartungen an eine Homepage in 16 Branchen befragt.

Website ist nicht gleich Website.

Dabei zeigen sich einige übergreifende Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede zwischen den Branchen. So werden von allen Websites gleichermaßen ein modernes, übersichtliches Design sowie Transparenz und verständliche Informationen erwartet.

Andere Eigenschaften sind hingegen sehr branchenspezifisch. So sind bspw. im Automobilbereich Kaufberatung und ein Konfigurator für Neuwagen ein Must Have, während von Energie-Unternehmen erwartet wird, auf der Homepage auf das Thema Nachhaltigkeit einzugehen. Im Bereich Telekommunikation wiederum werden sich kompetenter Support und schneller Kontakt besonders häufig gewünscht. Kosmetik-Marken sollten wiederum eine leicht auffindbare Liste von Inhaltsstoffen verfügbar haben.

Es gibt viel, das ärgert. Packen wir es an!

Bei den Ärgernissen "gewinnt" mit weitem Abstand die unübersichtliche Gestaltung von Websites. Auf den folgenden Plätzen landen lange Ladezeiten und zu viele Pop Ups. Einer der Befragten bringt es besonders drastisch auf den Punkt: "Sehr viele Websites sind zu überladen und zu benutzerfeindlich." Ein anderer meint, "Dass man wichtige Informationen immer suchen muss und diese meist etwas versteckt sind.".

Werbewirkungsforscher Joachim Netz von MediaAnalyzer erklärt dazu: "Websites dienen aus Sicht der Unternehmen natürlich vor allem dem Marketing. Doch aus Sicht der KundInnen stehen je nach Branche andere Eigenschaften im Vordergrund, bspw. bestimmte Produktinformationen, die sonst nirgendwo zu finden sind oder aber eine schnell verfügbare, kompetente Beratung. Firmen sollten diese Wünsche ernst nehmen, denn dahinter verbirgt sich häufig ein hohes Kaufinteresse. Zufriedene NutzerInnen neigen eher zur Loyalität und empfehlen die Marke weiter!"

Die vollständige Studie mit den Detailergebnissen für 16 Branchen erhalten Sie bei MediaAnalyzer: Welche Erwartungen haben Website-NutzerInnen an Homepages? (mediaanalyzer.com) Über MediaAnalyzer

MediaAnalyzer ist ein deutsches Marktforschungsinstitut und einer der führenden Spezialisten für Werbewirkung. MediaAnalyzer unterstützt mittels detaillierter Analysen und handlungsnaher Empfehlungen namhafte Marken dabei, eine optimale Wirkung ihrer Kampagnen zu erzielen. Durch nonverbale Tools zur Messung der Werbewirkung werden in Kombination mit der Befragung entscheidungssichere Erkenntnisse generiert. MediaAnalyzer berät seine KundInnen anschließend bei der praxisnahen Umsetzung.

