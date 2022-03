Florian Pesahl, CEO von Data Modul, hat es sich nicht nehmen lassen, auch im Vorwort des jetzt erschienenen Geschäftsberichts 2021 explizit auf den Dividendenvorschlag von erneut 1,00 Euro hinzuweisen. Das entspricht knapp der Hälfte des für das abgelaufene Jahr erwirtschafteten Ergebnisses je Aktie von 2,24 Euro. Leisten kann sich der Displayspezialist diese Ausschüttung von insgesamt ... The post Data Modul: Klappe, die Achte! appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...