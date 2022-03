(Montreal - März 28, 2022 ) Osisko Metals Incorporated (das "Unternehmen" oder "Osisko Metals") (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/ freut sich bekannt zu geben, dass es am 25. März 2022 eine verbindliche Vereinbarung mit Glencore Canada Corporation (Glencore" und gemeinsam die Parteien") unterzeichnet hat, die Osisko Metals eine Option (die Option") auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung an der früher produzierenden Gaspé-Kupfermine (Gaspé Copper") in der Nähe von Murdochville einräumt, Québec, gegen eine Vorauszahlung von 25 Millionen US$, die von Osisko Metals in Form einer an Glencore ausgegebenen Wandelanleihe bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion zu leisten ist, und eine Barzahlung von 20 Millionen US$, die bei Aufnahme der kommerziellen Produktion zu leisten ist. Das Unternehmen muss außerdem vor dem 30. Juni 2022 Bohrkosten in Höhe von 5 Millionen C$ aufwenden, um den Oxidationsgrad innerhalb der Mineralisierung zu testen, die die historische Tagebaulagerstätte Mount Copper umgibt.

Gaspé Copper Option Übersicht

Unter der Annahme, dass die Option ausgeübt wird, könnte die Übernahme von Gaspé Copper durch Osisko Metals dem Unternehmen folgende Vorteile bringen:

- Eine transformative Akquisition für das Unternehmen, die den Aktionären ein Engagement in einem bedeutenden Kupfererschließungsprojekt ermöglicht, das sich in einem sicheren Rechtsraum befindet, der eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Erteilung von Minengenehmigungen aufweist, insbesondere für Metalle, die für die globalen Dekarbonisierungsziele entscheidend sind;

- Erhebliches Explorations- und Ressourcenerschließungspotenzial bei Gaspé Copper, das die in der Vergangenheit produzierende Tagebaumine Mount Copper, die höhergradigen Untertageminen Needle Mountain und E-Zone sowie die noch nicht erschlossene Porphyry Mountain-Lagerstätte mit großen Tonnagen umfasst;

- Bohrprogramm, das im April 2022 beginnen soll, um ein internes Ressourcenmodell und die Oxidationsstufen der Mineralisierung in der Lagerstätte Mount Copper zu validieren, was eine kritische Phase der Due-Diligence-Prüfung des Projekts darstellt, die zu einer Entscheidung darüber führen wird, ob die Option vor dem 30. Juni 2022 ausgeübt werden soll, und

- Die für die Erschließung der Mine erforderliche Infrastruktur ist bereits vorhanden, einschließlich grüner Wasserkraft mit einem Umspannwerk auf dem ehemaligen Minengelände.

Robert Wares, Chairman und CEO, kommentierte: "Gaspé Copper war über vierzig Jahre lang ein bedeutender Kupferproduzent in Ostkanada, und wir glauben an das Potenzial, durch Bohrungen und eine Neubewertung der verbleibenden Ressourcen einen Wert aus dieser Anlage zu schöpfen. Wenn unser internes Modell validiert wird, gehen wir davon aus, dass wir die Transaktion abschließen und noch in diesem Jahr eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Mount Copper veröffentlichen können."

"Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion wird den Aktionären von Osisko Metals ein bedeutendes Engagement im Kupferbereich verschaffen und Glencore zu einem Hauptaktionär des Unternehmens machen. Wir begrüßen die neue Partnerschaft mit Glencore und freuen uns auf weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die die Partnerschaft mit sich bringen könnte. Wir sind davon überzeugt, dass diese Projektkombination - zusätzlich zur laufenden Erschließung unseres Zink-Blei-Projekts Pine Point - die Position von Osisko Metals als eines der führenden Grundmetallerschließungsunternehmen in Kanada festigen wird. Unser gemeinsames Fachwissen wird es uns ermöglichen, beide Projekte rasch voranzutreiben und einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, und das in sicheren Rechtsgebieten mit einer berühmten Bergbaugeschichte. "

Überblick über die Transaktion

- Glencore hat Osisko Metals eine exklusive Option auf den Erwerb von 100 % seiner Beteiligung an der ehemals produzierenden Gaspé-Kupfermine eingeräumt, die den folgenden Bedingungen unterliegt:

Das Unternehmen tätigt Bohrkosten in Höhe von 5 Millionen C$, um den Oxidationsgrad innerhalb der Mineralisierung zu testen, die die historische Tagebaulagerstätte Mount Copper umgibt;

Abschluss aller erforderlichen Due-Diligence-Prüfungen der anderen Partei durch die Parteien und Verhandlung aller offenen Fragen durch die Parteien und

ein Schreiben vorlegen, in dem sie ihre Absicht bekundet, die Option bis zum 30. Juni 2022 auszuüben.

- Die Parteien werden auf den Abschluss und die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung und aller damit verbundenen Dokumente bis spätestens 16. Mai 2022 hinarbeiten, die erst nach Ausübung der Option in Kraft treten wird.

- Sobald Osisko Metals die Option ausgeübt hat, wenn überhaupt, und die endgültige Vereinbarung und alle damit verbundenen Dokumente von den Parteien unterzeichnet sind, haben die Parteien drei Monate Zeit (bis zum 30. September 2022), um die Transaktion abzuschließen, einschließlich der Zahlung des Kaufpreises von 25 Millionen US-Dollar durch Osisko Metals an Glencore. Die Zahlung wird durch die Ausgabe einer Wandelanleihe an Glencore erfolgen.

- Die Anleihe wird von Glencore in Anteile von Osisko Metals zu einem Preis von 0,40 $ pro Anteil umgewandelt. Jede Einheit wird aus einer Aktie und einem halben Optionsschein bestehen. Jeder ganze Optionsschein berechtigt Glencore zum Erwerb einer Stammaktie von Osisko Metals zu einem Preis von $ 0,46 pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren.

- Glencore behält eine NSR von 1 % auf die Sulfidlagerstätte Mount Copper und eine NSR von 3 % auf alle anderen Mineralprodukte, die auf dem Grundstück abgebaut werden.

- Osisko Metals wird über einen Zeitraum von vier Jahren ab dem Datum des endgültigen Abkommens insgesamt 55 Millionen C$ an Explorations- und Erschließungsausgaben, einschließlich der Ausgaben für Genehmigungen, tätigen, wobei mindestens 20 Millionen C$ innerhalb der ersten zwei Jahre ab dem Datum des endgültigen Abkommens anfallen werden.

- Glencore wird eine wirtschaftlich angemessene Abnahme für 100 % der Konzentrate erhalten, die während der verlängerten Lebensdauer der Mine bei Gaspé Copper produziert werden.

- Osisko Metals wird Glencore bei Aufnahme der kommerziellen Produktion bei Gaspé Copper eine zusätzliche Barzahlung in Höhe von 20 Mio. US$ leisten.

Die Option und der Erwerb einer 100%-Beteiligung an Gaspé Copper durch Osisko Metals unterliegen unter anderem der Genehmigung (i) der TSX Venture Exchange und (ii) der Aktionäre von Osisko Metals, um Glencore zu ermächtigen, bei und nur nach Umwandlung der Anleihe eine "Kontrollperson" des Unternehmens zu werden.

Geschichte der Gaspé-Kupferminen

Seit den ersten Entdeckungen im Jahr 1921 baute Gaspé Copper (ehemals Tochtergesellschaft von Noranda Inc.) den Porphyr-Kupfer/Skarn-Komplex ab und produzierte von 1955 bis zur Schließung der Mine im Jahr 1999 kontinuierlich Kupferkonzentrat. Die Produktion begann mit dem Needle Mountain-Tagebau und wurde dann auf den Mount Copper-Tagebau ausgeweitet, der mit dem Material aus der umfangreichen hochgradigen unterirdischen Skarnmineralisierung (Lagerstätten der Zonen B und C) sowie den Massivsulfid-Skarn- und Manto-Lagerstätten der unterirdischen Zone E ergänzt wurde.

Während der Lebensdauer der Mine wurden insgesamt 150 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Cu-Gehalt von 0,87 % und geringfügigen Gold- und Silberanteilen abgebaut (Hussey&Bernard, SME Journal, August 1998), was sie zu einem der größten Kupferbetriebe in Ostkanada macht.

Standort und Infrastruktur

Gaspé Copper befindet sich in der Nähe der Gemeinde Murdochville auf der Halbinsel Gaspé im Osten Quebecs, etwa 825 km östlich von Montreal. Die gesamte erforderliche Infrastruktur für eine mögliche Wiedereröffnung von Gaspé Copper ist bereits vorhanden. Das ehemalige Minengelände verfügt über einen befestigten Straßenzugang mit der lokalen Autobahn 198, die Murdochville mit der Küstengemeinde Gaspé verbindet. Auf dem Gelände befindet sich ein grünes Wasserkraftwerk mit einer elektrischen Umspannstation.

Qualifizierte Person

Jeff Hussey, P. Geo., ist die qualifizierte Person und President/COO von Osisko Metals Incorporated. Er ist für die technischen Daten in dieser Pressemitteilung verantwortlich und ist ein in Quebec registrierter professioneller Geologe.

Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das im Bereich der Basismetalle Werte schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkabbaugebiete Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. $ und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und 12,9 Mio. Tonnen an angezeigten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29 % ZnEq sowie 37,6 Mio. Tonnen an abgeleiteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80 % ZnEq umfassen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada" vom 30. Juli 2020, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Autobahnzufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie über 100 Kilometer an funktionsfähigen Transportstraßen, die bereits vorhanden sind.

Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den Normen NI43-101 und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen gemäß den Richtlinien von NI43-101 erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der schmelzbaren Metalle und der Abgaben berechnet (Einzelheiten siehe die jeweiligen technischen Berichte).

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung über die Option; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die Option auszuüben (falls überhaupt); den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens und von Glencore, das endgültige Abkommen zu unterzeichnen (falls überhaupt); die Ergebnisse jeglicher Explorationsarbeiten, die von Osisko Metals auf Gaspé Copper durchgeführt werden; die Bedeutung (falls überhaupt) von Gaspé Copper als früherer Produzent und die Ergebnisse einer solchen früheren Produktion; die Fähigkeit von Osisko Metals (wenn überhaupt), die erforderlichen Ausgaben innerhalb der im endgültigen Abkommen festgelegten Zeiträume zu tätigen; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, in Bezug auf die Option und die Akquisition von Gaspé Copper zu erhalten; und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können "zukunftsgerichtete Informationen" sein.

Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "interpretiert", "Ansicht des Managements", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein und sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen.

Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Annahmen und Schätzungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der Option; die Fähigkeit der Parteien, das endgültige Abkommen auszuhandeln und umzusetzen; die Volatilität des Handelskurses der Stammaktien des Unternehmens; Risiken in Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; die Fähigkeit von Osisko Metals, weitere Explorationsaktivitäten durchzuführen; Grundstücksinteressen; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metallpreise; Verwässerung; Umweltrisiken; Änderungen im Steuer- und Regulierungssystem; kommunale und nichtstaatliche Maßnahmen; sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Metals veröffentlicht wurden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf jenen Annahmen beruhen, die das Management zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Aktionären und Käufern von Wertpapieren des Unternehmens nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und weder das Unternehmen noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

