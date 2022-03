Gdynia (ots) -Ein Plissee am Fenster ist eine äußerst beliebte Art der Beschattung für Fenster und Türen. Plissees fungieren als Sonnenschutz, Sichtschutz und Wärme- bzw. Kälteschutz, sowie als Fensterdekoration und Raumverdunkelung. Es gibt freihängende Plissees, die an Wand, Decke oder Fensterrahmen montiert und zumeist verschraubt werden. Und es gibt verspannte Plissees, die in der Glasleiste oder am Fensterflügel bzw. am Fensterrahmen montiert werden und für die es auch Montagearten ohne Bohren gibt.Verspannte Plissees ohne Bohren sind eine gute Wahl für alle, die eine flexible Bedienung des Plissees in zwei Richtungen (hoch&runter / top down) und keine Bohrlöcher bzw. Montagelöcher in ihren Fenstern wünschen. Menschen, die in Mietwohnungen wohnen und eine Anbringung von Plissees ohne Bohrmaschine bevorzugen, sollten zu solchen verspannten Plissees ohne Bohren greifen.Was sind die besten Fenster Plissees?Plissees von Schuette® sind die beste Wahl für alle Fenster, die nach Innen aufgehen, für Dreh- und Kippfenster, für starre Fenster, für Dachfenster (https://www.presseportal.de/pm/158801/5152634) und für Terrassentüren. Als Sichtschutz bieten sie die nötige Privatsphäre um einen Raum optimal nutzen zu können. Als Sonnenschutz bieten sie Schutz vor blendenden Sonnenstrahlen und filtern die UV-Strahlung, so dass Möbel und Böden nicht so schnell verblassen. Als Wärme- und Kälteschutz sorgen sie für ein gutes Raumklima und können Energie sparen. Als Teil der Inneneinrichtung sind sie ein modisches Dekorationselement am Fenster und helfen Räume wohnlich zu gestalten.Aber all diese Dinge können andere Produkte am Fenster doch auch, oder? Warum sind Plissees von Schuette® dann eine bessere Wahl als andere Produkte? Die Antwort ist ganz einfach, Plissees von Schuette® werden verspannt montiert und bilden dadurch eine feste Einheit mit dem Fenster. Wenn das Fenster oder die Tür geöffnet wird, dann bewegt sich das verspannte Schuette®-Plissee mit und ist das Fenster wieder zu, dann erfüllt das Plissee wieder all seine Eigenschaften ohne neu eingestellt werden zu müssen, wie zum Beispiel Rollos, Jalousien oder Lamellenvorhänge. Stellen Sie ihr Fenster ab und an auf Kipp? Dann werden Sie es auch zu schätzen wissen, dass ein verspanntes Schuette®-Plissee sich nicht bei jedem Luftzug bewegt und an das Fenster schlägt. Außerdem können Sie mit Plissees von Schuette® auch Ihre Fensterbank so dekorieren, wie Sie es möchten, und es steht nichts im Weg, wie bei in der Fensternische montierten Rollos oder Jalousien.Was ist Klemmfix Fenster Plissee (https://schuette.shop/was-ist-ein-fenster-plissee) ohne bohren?Ein Schuette® Plissee kann ganz einfach mit Klemmfix Klemmträger an dem beweglichen Fensterflügel befestigt werden ohne zu Bohren und den Fensterrahmen zu beschädigen. Dazu wird ein Träger mit Klemmfix-Mechanismus über die Falz des Fensterflügels bzw. des Fensterrahmens geschoben und fixiert. Diese Klemmträger halten das Plissee dann fest und sicher in Position.Einige Vorteile dieser Montageart sind:- Schnelle und unkomplizierte Montage ohne Bohren und ohne zusätzliches Werkzeug,- Das Fenster wird nicht durch Bohren beschädigt,- Das Plissee kann rückstandslos entfernt werden,- Die Klemmfix-Halterungen können an verschiedene Positionen auf der Fensterfalz gesetzt werden und dadurch kann die gesamte Glasfläche plus ein Teil des Fensterflügels/Fensterrahmens durch das Plissee abgedeckt werden.Eine weitere Halterung ohne Bohren ist die Schuette® Klemmfix Klebehalterung für geklebte Plissees (Klebe Plissees), die besonders geeignet ist für Fenster und Türen bei denen eine Montage von Plissees mit Klemmträgern oder Schraubhalterungen nicht möglich oder nicht gewünscht ist, z.B. bei besonders schmaler Glasleiste, teuren Holz- oder Aluminiumrahmen oder bei starren Fenstern.Für die Montage von Schuette® Plissees ohne zu Bohren können Sie zwischen diesen vier Klemmfix-Halterungen auswählen:1. Schuette® Suprafix Klemmfix-Halter "Incognito"2. Schuette® Suprafix Klemmfix-Halter "Zum Anschrauben"3. Schuette® Suprafix Klemmfix-Halter "Double 2in1"4. Schuette® Suprafix Klemmfix KlebehalterungPressekontakt:Schuette PlisseeManufakturDawid SchuetteKontakt:E-Mail: emailfuerdich@schuette.shopInternet: https://schuette.shop/Original-Content von: Schuette PlisseeManufaktur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162286/5182604