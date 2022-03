Trotz stark negativer Realzinssätze wuchsen die Bankeinlagen der heimischen Haushalte auch im Jahr 2021 weiter auf 294,8 Mrd. Euro. Nach dem starken Anstieg im Jahr 2020 (welcher auch in pandemiebedingten Konsumeinschränkungen begründet war) zeigte sich im zweiten Jahr der Pandemie jedoch eine etwas geringere Dynamik, wie aus Daten der OeNB hervorgeht. Während der Nettozuwachs von Haushaltseinlagen 2020 noch 17,1 Mrd Euro (+6,4 %) betrug, belief sich dieser im Jahr 2021 nur noch auf 10,9 Mrd. Euro (+3,8 %) und entsprach damit in etwa dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Die Einlagen der Unternehmen stiegen 2021 um 3,0 Mrd. Euro (+3,5 %) auf 87,4 Mrd. Euro an. Investmentfonds waren aufgrund ihrer höheren Renditechance in Zeiten des Niedrigzinsumfeldes eine ...

