Anubi Digital bietet eine Vielzahl aktiver Verwahrungsstrategien für Bitcoin und andere wichtige Krypto-Vermögenswerte an, die durch die neue Partnerschaft mit Celsius weiter ausgebaut werden.

Anubi Digital, ein Verwahrer digitaler Vermögenswerte und das erste Unternehmen in Italien, das Zugang zu institutioneller dezentralisierter Finanzierung (DeFi) bietet, und Celsius, die weltweit führende Kryptowährungsplattform, haben eine Vereinbarung getroffen, um das Angebot an Krypto-Dienstleistungen für die Kunden von Anubi Digital zu erweitern.

Der Dienst wird es den Nutzern von Anubi Digital ermöglichen, sich im Voraus überprüfen und verifizieren zu lassen und die Sicherheit und Konformität ihrer digitalen Vermögenswerte zu gewährleisten.

Anubi Digital bietet maßgeschneiderte Strategien an und wird auch Zugang zu einer Reihe von Steuer- und Rechtsdienstleistungen haben, die den gesamten Lebenszyklus von Kryptowährungen abdecken und dazu beitragen, Krypto-Vermögen für ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu positionieren.

Mit einem Vermögen von über 20 Milliarden Dollar ist Celsius ein weltweit führender Anbieter von Kryptowährungen und seine Dienstleistungen gelten als Maßstab für die Branche.

"Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Celsius. Nachdem wir der erste Akteur waren, der institutionelles DeFi nach Italien brachte und unseren Kunden die Möglichkeit gab, in das vertikale Krypto-Geschäft einzusteigen, ermöglicht uns diese neue Partnerschaft mit Celsius, dem Markt erstklassige CeFi-Lösungen anzubieten" sagte Diego D'Aquilio, CEO und Mitbegründer von Anubi Digital.

"Unser Ziel bei Celsius ist es, den Menschen finanzielle Freiheit zu ermöglichen, und durch diese Partnerschaft fördern wir dieses Engagement" , sagte Alex Mashinsky, CEO bei Celsius. "Anubi Digital ist es gelungen, erstklassige Krypto-Dienstleistungen mit maßgeschneiderten Lösungen für vermögende Privatpersonen zu verbinden, und wir sind stolz darauf, Teil dieses Wachstums zu sein."

ÜBER CELSIUS NETWORK:

Celsius hilft mehr als einer Million Kunden weltweit, den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu finden, und zwar durch einen Zinseszinsservice und günstige Sofortkredite, die über eine Web- und Mobil-App zugänglich sind. Auf der Grundlage der Überzeugung, dass Finanzdienstleistungen nur das tun sollten, was im besten Interesse der Kunden und der Gemeinschaft ist, ist Celsius eine Blockchain-basierte gebührenfreie Plattform, auf der die Mitgliedschaft Zugang zu kuratierten Finanzdienstleistungen bietet, die über traditionelle Finanzinstitute nicht verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.celsius.network

ÜBER ANUBI DIGITAL:

Anubi Digital wurde im November 2020 gegründet und ist seit Ende 2021 auf dem italienischen Markt aktiv. Das Unternehmen ist eine Plattform für die passive und aktive Verwahrung von digitalen Vermögenswerten einschließlich NFT und konzentriert sich auf die Bedürfnisse des HNWI- und institutionellen Segments. Als eines der ersten Unternehmen weltweit, das Zugang zu institutionellem (genehmigtem) DeFi bietet, wurde Anubi Digital von Diego D'Aquilio, der seit 2015 in der Kryptowelt aktiv ist, Adriano Marconetto, der über 20 Jahre Erfahrung in der Tech-Welt verfügt, und Federico Nitidi gegründet, der in Italien, Israel und den Vereinigten Staaten Unternehmen im DeFi-Bereich aufgebaut hat.

www.anubidigital.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005321/de/

Contacts:

Pressekontakte:

Angélia Comunicazione

Simona Vecchies Mobil: +39 335 1245190

Paolo Frigerio Mobil: +39 348 5223239

Chiara Sandonato Mobil: +39 335 5635111

E-Mail: anubidigital@angelia.it