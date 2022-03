Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 13.43 Uhr - Ein geplanter Aktiensplit gibt Tesla Auftrieb. Die Aktien des Elektroauto-Bauers steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 5,4 Prozent auf 1065,01 Dollar. Das Unternehmen will den Angaben zufolge bei der kommenden Hauptversammlung darüber abstimmen lassen, dass Eigner die zusätzlichen Papiere in Form einer Dividende erhalten. ...

