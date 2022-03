Der Facebook-Konzern Meta hatte zuletzt für reichlich negativen Newsflow gesorgt. Unter anderem hat das Unternehmen in seinem Jahresbericht damit gedroht, sich aus Europa zurückzuziehen, da es derzeit keine Rechtssicherheit um den Transfer von personengebundenen Daten aus Europa in die USA gäbe. Nun deutet sich jedoch an dieser Stelle eine Entspannung an. Die EU und die USA haben sich am Freitag "im Prinzip" auf den Austausch von Daten zwischen den beiden Wirtschaftsregionen geeinigt. Dabei sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...