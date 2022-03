Die Aktie von Coinbase knüpft zum Handelsstart an der Wall Street an die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage an und legt im durchwachsenen Gesamtmarkt fast sieben Prozent zu. Neben positiven Trends am Kryptomarkt liefern dabei auch Medienberichte über eine bevorstehende Übernahme in Brasilien positive Impulse.Laut einem Bericht von Estadão, der drittgrößten Zeitung des Landes, befindet sich Coinbase in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des brasilianischen Unternehmens 2TM, dem Betreiber ...

