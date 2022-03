DJ Einigung im Tarifkonflikt der Luftsicherheitskräfte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifstreit um die Luftsicherheitskräfte haben Gewerkschaft und Arbeitgeber in der sechsten Verhandlungsrunde eine Einigung erzielt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, haben sich die Parteien auf eine Erhöhung der Entgelte für die rund 25.000 Sicherheitskräfte an deutschen Verkehrsflughäfen geeinigt.

"Die große Beteiligung an den Warnstreiks in den vergangenen Wochen hat uns in den Verhandlungen gestärkt und den Arbeitgebern verdeutlicht, dass sie einen echten Schritt auf die Beschäftigten zugehen mussten", sagte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. "Die Arbeitgeber haben endlich ein annehmbares Angebot vorgelegt."

March 28, 2022

