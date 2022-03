Hannover (ots) -Der Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie, ehemals clickrepair, hat seine Reparaturaufträge von über 1.000 Handywerkstätten für 2021 ausgewertet: Apple und Samsung Modelle wurden am meisten repariert. Ältere Modelle werden offensichtlich gerne länger genutzt oder für den Weiterverkauf repariert.Viele der beliebten Smartphones von Apple und Samsung landen in den Top 10 der meist reparierten Smartphones. Mit den hohen Marktanteilen, die beide Hersteller aufweisen, ist dies nicht verwunderlich. Denn die Smartphones sind sehr beliebt bei ihren Nutzern, sodass selbst das Apple iPhone 6S aus 2015 an sechster Stelle der am häufigsten reparierten Geräte steht und das Samsung Galaxy S7 aus 2016 auf Platz neun.Rund fünf Prozent aller Reparaturen macht das Apple iPhone 7 ausDie meisten Reparaturen gehen auf das Konto des Apple iPhone 7, gefolgt vom iPhone X. Allein die Reparaturen des iPhone 7 machen rund fünf Prozent der gesamten Reparaturen über den Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie aus. Die größte Anlaufstelle für Schäden über alle Smartphone-Modelle hinweg ist das Display. Mit rund 70 Prozent ist dies der meist reparierte Defekt über den Reparatur-Marktplatz, gefolgt von zwölf Prozent Akkudefekten und zehn Prozent Ladebuchsenschäden. Spitzenreiter unter den Displayreparaturen ist das Samsung Galaxy A51, bei dem rund 85 Prozent der Schäden das Display betreffen. Beim iPhone 7 sind es hingegen nur 62 Prozent. "Auch wenn alle Geräte sehr häufig Displayschäden aufweisen, liegt dies oftmals am Nutzer selbst. Die meist sehr großen Smartphones liegen in vielen Händen nicht optimal und können daher verhältnismäßig leicht zu Boden fallen", sagt Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie.Lange Nutzung und Verkaufsmotive sind mögliche Gründe für eine ReparaturNutzer möchten scheinbar länger etwas von ihren Geräten haben, denn selbst ältere Modelle wie das iPhone 6S und das Samsung Galaxy S7 werden noch repariert. Auch der Weiterverkauf des Smartphones könnte ein möglicher Grund für eine Reparatur sein, wenn sich Nutzer ein neues Smartphone-Modell zugelegt haben.Top 10 der meist reparierten Smartphones 20211. Apple iPhone 72. Apple iPhone X3. Samsung Galaxy S84. Samsung Galaxy A515. Samsung Galaxy S106. Apple iPhone 6S7. Apple iPhone XR8. Apple iPhone 89. Samsung Galaxy S710. Apple iPhone XSÜber WertgarantieWertgarantie ist der Fachhandelspartner Nr.1 im Bereich Garantie-Dienstleistung und Versicherung für Haushalts- und Konsumelektronik, Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter sowie Smart Home-Anlagen, Hörgeräte und Hausleitungen. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Group zählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allem im mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner des Spezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller, Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 1.000 Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, der Bestand der Gruppe zählt aktuell rund 7,25 Millionen Kunden.2020 wurde Wertgarantie erneut von Deutschland Test in der Studie "Deutschlands wertvollste Unternehmen" in der Kategorie Versicherungen ausgezeichnet. Das Qualitätsurteil lautete "Ökologisch, ökonomisch & sozial wertvoll". Vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) erhielt Wertgarantie 2021 zum vierten Mal in Folge die Auszeichnungen "Beste Elektronikversicherung" und "Beste Smartphoneversicherung".www.wertgarantie.comPressekontakt:Gina Schneider | PR & Content Managerin | Tel: 0049 511 71280-648 |E-Mail: g.schneider@wertgarantie.deOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/5182747