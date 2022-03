windeln.de SE Aktie: Die windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL300) gibt auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen bekannt, dass der Konzernumsatz für fortgeführte Geschäftsbereiche von 76,1 Mio. EUR im Jahr 2020 auf 52,1 Mio. EUR im Jahr 2021 gesunken ist. Das entspricht einem Umsatzrückgang von -32 % gegenüber dem Vorjahr, der im Wesentlichen durch anhaltende Sondereffekte bedingt ist. Nach vorläufigen Zahlen hat sich das bereinigte EBIT in 2021 auf -9,4 Mio. EUR (-18,1 % in Prozent vom Umsatz) im Vergleich zu -8,6 Mio. EUR im Gesamtjahr 2020 (-11,3 % in Prozent vom Umsatz) verringert. Das Nettoumlaufvermögen ...

