EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, und Fluxys, ein führendes Energieinfrastrukturunternehmen, gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam von Enagas Chile SpA und von Tochterunternehmen von OMERS Infrastructure eine 80-prozentige Beteiligung an GNL Quintero S.A. ("Quintero"), dem größten LNG-Regasifizierungsterminal in Chile, erwerben werden. Über die Einzelheiten der Transaktion wurde nichts mitgeteilt.

Quintero ist ein wichtiges Energieinfrastrukturunternehmen, das die Dekarbonisierungsstrategie von Chile mit einem Brückenkraftstoff unterstützt. Dieser gestattet es, das Wirtschaftswachstum mit der Einführung erneuerbarer Energien und dem Ausstieg aus der Kohle in Einklang zu bringen. Quintero ist seit 2009 in Betrieb. Es handelt sich um das Terminal mit der größten Kapazität für den Empfang und die Entladung von LNG (Flüssigerdgas) sowie mit den größten Speicher- und Regasifizierungskapazitäten in Chile. Das Terminal ist strategisch günstig in der Bucht von Quintero gelegen und beliefert einen breit gefächerten Kundenstamm in Zentralchile aus den Sparten Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Transport und Stromerzeugung. Das Terminal verfügt über 75 Prozent der LNG-Regasifizierungskapazitäten des Landes. Im Jahr 2021 kamen 67 Prozent der gesamten Erdgasimporte (betrachtet man sowohl LNG- als auch Pipeline-Importe) über diese strategische Anlage in Chile an. Mit einer täglichen Regasifizierungskapazität von 15 Mio. m3, einer LNG-Speicherkapazität von 334.000 m3 und einer täglichen LKW-Beladungskapazität von 2.500 m3 ist das Terminal ein zuverlässiger Erdgaslieferant, der zur Diversifizierung und Sicherheit der Energieversorgung Chiles beiträgt.

Chile verfügt über Solar- und Windenergieressourcen von Weltrang und eine EE-Kapazität, die 4 Prozent des gesamten weltweiten Energiebedarfs entspricht. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, einer der drei weltweit größten Hersteller von grünem Wasserstoff zu werden. Bis 2040 ist die Installation von Anlagen für die Herstellung von grünem Wasserstoff mit einer Kapazität von 200 GW erneuerbarer Energie geplant. Chile hat bereits mehrere Vereinbarungen zur Förderung des Exports von grünem Wasserstoff unterzeichnet, unter anderem mit den belgischen Häfen Antwerpen/Zeebrügge, mit Deutschland, dem Hafen von Rotterdam und mit Südkorea.

Der Erwerb baut auf der Präsenz von EIG auf dem chilenischen Markt auf, wo das Unternehmen die Anlage Cerro Dominador besitzt, einen wegweisenden Solarenergiekomplex, der aus einer Photovoltaik-Anlage mit 100 MW und einem solarthermischen Kraftwerk (CSP) mit 110 MW Leistung besteht. Die PV-Anlage ist seit 2017 in Betrieb; das solarthermische Kraftwerk wurde im April 2021 erfolgreich an das chilenische Stromnetz angeschlossen. EIG ist auch Partner von AME S.p.A., einem in Chile ansässigen Projektentwicklungsunternehmen und unabhängigen Stromerzeugungsunternehmen. AME ist Miteigentümer von Generadora Metropolitana, dem fünftgrößten Stromerzeugungsunternehmen in Chile, sowie von HIF Global, einem führenden Unternehmen im Bereich Wasserstoff und E-Fuels, das an einer Reihe von Projekten im kommerziellen Maßstab arbeitet, welche sich in Entwicklung befinden und voraussichtlich in den kommenden Jahren gebaut werden.

Für Fluxys ist die Kooperation eine zukunftsweisende Investition, mit der das Unternehmen in einem weiteren lateinamerikanischen Land Fuß fasst, in dem die Energiewende ganz oben auf der Regierungsagenda steht. Mit seinem Reichtum an Solar- und Windenergieressourcen möchte Chile den billigsten grünen Wasserstoff der Welt produzieren. Die belgische Wasserstoffimport-Koalition mit Fluxys als Kooperationspartner hat die Wettbewerbsfähigkeit und Machbarkeit einer Lieferkette für grüne Kraftstoffe von Chile nach Europa und Belgien bestätigt.

"Wir freuen uns sehr über die Chance, in Quintero zu investieren, ein Unternehmen, das auf ideale Weise zu unserem Fokus auf strategische, qualitativ hochwertige Infrastrukturen passt, welche für die Region, die sie bedienen, von entscheidender Bedeutung sind und attraktive, vertraglich festgelegte Cashflows erbringen", so R. Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG. "Sehr gerne kooperieren wir erneut mit unserem erstklassigen operativen Partner Fluxys, um Quintero dabei Hilfe zu leisten, den Energiebedarf und die Transformationsziele Chiles mit zuverlässiger Energie zu unterstützen. Die starke Präsenz von Quintero im Bereich der Erdgasinfrastruktur ist ein attraktiver Ausgangspunkt dafür, die Präsenz des Unternehmens auf verwandte und angrenzende Sektoren wie etwa Speicherung, Lkw-Verladung und Regasifizierung zu erweitern, und Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff zu entwickeln. Quintero verfügt über beträchtliches Potenzial, um in dieser aufstrebenden Branche eine Führungsposition zu erreichen."

"Mit drei LNG-Terminals in Europa und mit unserem Bestreben, außerhalb Europas zu investieren und zum Transporteur neuer Energieträger zu werden, passt Quintero mit dem Blick auf eine kohlendioxidarme Zukunft auf ideale Weise zu unserer Wachstumsstrategie", so Pascal De Buck, Geschäftsführer und CEO von Fluxys. "Wir möchten unser Branchen-Knowhow weltweit einsetzen und ausbauen und freuen uns über die Kooperation mit EIG als führendem Investor im globalen Energieinfrastruktursektor, der bereits intensiv an Energiewendeprojekten in Chile beteiligt ist. Unsere Kooperation im Zusammenhang mit Quintero bringt Fluxys der Wasserstoffentwicklung in Chile näher und unterstützt den Import von Wasserstoff in Belgien. Wir freuen uns darauf, mit der Unternehmensleitung und der Belegschaft von Quintero zu kooperieren und neue Möglichkeiten zu entwickeln."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und ist vorbehaltlich der vorgeschriebenen Fusionskontrollverfahren und der erforderlichen Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden für das zweite Halbjahr 2022 geplant.

Citigroup Global Markets Inc. fungierte im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater von EIG und Fluxys. Rechtliche Beratung erhielt EIG von White Case LLP; Fluxys erhielt rechtliche Beratung von Linklaters LLP.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 23,0 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 40-jährigen Geschichte hat EIG 39,7 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert. Dazu zählen 379 Projekte bzw. Unternehmen in 38 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Schenkungen, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington D.C. (USA), weitere Büros in Houston (USA), London, Sydney (Australien), Rio de Janeiro (Brasilien), Hongkong und Seoul (Korea). Weitere Informationen finden Sie unter www.eigpartners.com.

Über Fluxys

Fluxys mit Sitz in Belgien ist eine vollständig unabhängige Energieinfrastrukturgruppe mit 1300 Mitarbeitern und ist in den Bereichen Gastransport und -speicherung sowie Terminal-Dienstleistungen für Flüssigerdgas (LNG) tätig. Über Tochtergesellschaften in aller Welt betreibt Fluxys Pipelines von 12.000 Kilometern Länge und LNG-Terminals mit einer jährlichen Regasifizierungskapazität von 29 Mrd. m³. Zu den Tochtergesellschaften der Fluxys zählt die an der Euronext notierte Fluxys Belgium, die die Infrastruktur für Gastransport und -speicherung sowie das LNG-Terminal in Belgien besitzt und betreibt.

Entsprechend dem Unternehmenszweck leistet Fluxys gemeinsam mit seinen Stakeholdern einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Energiewende und damit zur Schaffung einer besseren Gesellschaft. Aufbauend auf den einzigartigen Vorzügen der Gasinfrastruktur und seines kommerziellen und technischen Know-hows engagiert sich Fluxys für den Transport von Wasserstoff, Biomethan und anderen klimaneutralen Energieträgern sowie in den Bereichen CO2-Abscheidung, -nutzung bzw. -speicherung. www.fluxys.com.

