Der Eurokurs liegt mit 1,0266 Franken klar höher als noch am Freitagabend. Der US-Dollar kostet derweil 0,9354 Franken und damit ebenfalls mehr als Ende letzter Woche.Frankfurt - Der Euro hat die neue Handelswoche mit leichten Kursverlusten zum US-Dollar begonnen. Am Montagnachmittag notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0975 Dollar etwas tiefer als am Freitagabend. Ein Grossteil der zwischenzeitlichen Verluste hat sie aber wieder wettgemacht. Zeitweise war der Kurs bis auf 1,0945 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen gefallen.

