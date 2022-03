DJ MFE lehnt Angebot für Aufsichtsratsposten bei Prosieben ab

FRANKFURT (Dow Jones)--MFE-Mediaforeurope hat das Angebot des Aufsichtsrats der Prosiebensat1 Media SE, einen eigenen Kandidaten für die Wahl in das Kontrollgremium vorzuschlagen, abgelehnt. Im Gegenzug habe der Aufsichtsrat bei MFE um Unterstützung für die von ihm vorgeschlagenen Kandidaten geworben, heißt es in der Einladung zur Prosieben-Hauptversammlung am 5. Mai. "MFE-Mediaforeurope hat diesen Vorschlag abgelehnt, was der Aufsichtsrat sehr bedauert."

Der italienische Medienkonzern MFE, der von Silvio Berlusconi kontrolliert wird, hat sich zuletzt Zugriff auf über 25 Prozent der Anteile von Prosiebensat1 gesichert. Im Aufsichtsrat ist MFE bislang nicht vertreten.

Auf der Hauptversammlung tritt der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Brandt nicht mehr an. Sein Nachfolger soll der ehemalige Springer-Vorstand Andreas Wiele werden, der seit dem 13. Februar als gerichtlich bestelltes Mitglied in dem Gremium sitzt. Als neues Mitglied schlägt der Aufsichtsrat den früheren RTL-CEO Bert Habets vor.

