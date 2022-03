DJ Aktien Schweiz schließen etwas fester - Credit Suisse schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der Schweizer Aktienmarkt am Montag verzeichnet. Sinkende Rohstoffpreise, vor allem beim Rohöl, sorgten für eine verhaltene Kaufbereitschaft. Marktteilnehmer verwiesen auf die Befürchtung einer geringeren Nachfrage aus China infolge der neuen Lockdowns. Die unverminderte Aggression Russlands im Ukraine-Krieg dämpfte indes die Kaufbereitschaft. Gelinde Hoffnungen verknüpfen sich nun mit Gesprächen zwischen den Kriegsparteien, die am Dienstag in der Türkei stattfinden sollen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.156 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,68 (zuvor: 27,21) Millionen Aktien.

Logitech folgte den Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq nach oben. Teilnehmer begründeten die Stärke mit wieder nachgebenden Marktzinsen, nachdem diese am frühen Montag noch vorgerückt waren. Technologiewerte gelten als anfällig gegenüber steigenden Zinsen. Die Aktie gewann 1 Prozent.

Credit Suisse stellt das Neukundengeschäft in Russland wegen des Ukrainekriegs ein. Derweil ist die Bank wegen der Russland-Sanktionen ins Visier der US-Politik geraten. Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses forderten in einem Brief an CEO Thomas Gottstein Informationen über die Finanzierung von Yachten und Flugzeugen an, die möglicherweise sanktionierten Personen gehören. Credit Suisse verloren 2,1 Prozent.

Lediglich optisch verbilligt zeigte sich das ABB-Papier. Die Aktie wurde ex Dividende gehandelt und gab 2,1 Prozent ab. Die Verluste in dem Titel lagen mit 62 Rappen aber unter der Zahlung, die sich auf 82 Rappen beläuft.

Adecco fielen um 2,1 Prozent. Die Analysten von JP Morgan haben die Aktie abgestuft auf Underweight von Neutral.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2022 11:37 ET (15:37 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.