Tagesgewinner war am Montag Kapsch TrafficCom mit 15,90% auf 14,14 (793% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,90% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 17 im Österreich) vor Kostad mit 7,14% auf 15,00 (148% Vol.; 1W 20,00%) und Frequentis mit 2,53% auf 28,40 (237% Vol.; 1W 0,35%). Kapsch: Die autoTicket GmbH hat gemäß der Entscheidung des zuständigen Schiedsgerichts Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das geht aus dem den Parteien heute übermittelten Zwischenschiedsspruch hervor. Nach Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut") in Deutschland hat die autoTicket GmbH, das Gemeinschaftsunternehmen von Kapsch TrafficCom AG und CTS Eventim AG Co. KGaA, ...

