Nur eine Richtung kennt heute Roblox. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund drei Prozent freuen. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 48,31 USD hingeblättert werden. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zehn Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 53,00 USD liegt der Hochpunkt. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs ...

