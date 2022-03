An der Wall Street hat sich zu Wochenbeginn die Erholung bei den Tech-Werten fortgesetzt. Der Nasdaq legte um gut 1,3 Prozent zu, der Dow Jones schloss hingegen nur moderat im Plus. Unter den Einzelwerten sorgten zwei Titel aus dem zukunftsträchtigen Bereich der Elektromobilität für gute Stimmung unter den Anlegern.Die Aktie von Tesla stieg um rund acht Prozent und näherte sich damit weiter dem bisherigen Rekordhoch bei 1.243 Dollar an, welches der Wert im Herbst letzten Jahres markierte. Rückenwind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...