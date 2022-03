OPEX Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Lagerautomatisierungstechnologie, ergänzt sein Warehouse-Automation-Portfolio durch eine innovative, branchenführende Goods-to-Person-Lösung (G2P).

The Infinity Goods-to-Person (G2P) solution (Photo: Business Wire)

Die Infinity Lösung kombiniert beispiellose Lagerdichte, Konfigurierbarkeit und Flexibilität, um den dringensten Lagerautomatisierungsanforderungen für Unternehmen gerecht zu werden, die Micro-Fulfillment, Multikanalvertrieb, Warennachschub und E-Commerce abwickeln.

"Unser Hauptaugenmerk ist auf die Ausarbeitung innovativer Lösungen gerichtet, die unerfüllte und künftige Kundenbedürfnisse abdecken", so Alex Stevens, President bei OPEX Warehouse Automation. "Die Infinity-Lösung verkörpert die nächste Generation der Goods-to-Person-Technologie, die unsere bestehende Warehouse-Automation-Produktlinie in perfekter Weise komplementiert."

Die automatisierte G2P-Technologie stellt den richtigen Artikel oder die richtige SKU (Stock Keeping Unit) dem richtigen Kommissionierer oder am richtigen Arbeitsplatz und zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung und steigert Produktivität und Durchsatz durch die Minimierung des Zeitaufwands und optimiert den Personaleinsatz.

Auf der Basis auf der proprietären Cortex Softwareplattform von OPEX wurde die G2P-Lösung Infinity für maximale Flexibilität und Skalierbarkeit sowohl im Hinblick auf den Durchsatz als auch die Lagerhaltung entwickelt. Zu ihren wesentlichen Vorteilen gehören die Senkung des Arbeitsaufwands bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung sowie die Erhöhung der Lagerdichte und die Verbesserung der Konfigurierbarkeit.

Die drahtlosen Infinity iBOT-Roboterfahrzeuge erlangen Zugang zu allen Lagerbeständen und Ladestellen indem sie sich frei unterhalb und innerhalb des gesamten Systems bewegen können ohne überflüssige mechanische Warenbewegung -, wodurch Zeit und Kosten eingespart werden. Die Infinity iBOT-Roboter sind leicht skalierbar, indem weitere iBOTs, Aufnahmestellen und Regalsysteme hinzugefügt werden können.

Im Gegensatz zu anderen konkurrierenden Systemen bietet die Infinity-Lösung bis zu 35 Prozent mehr Lagerkapazität durch Bot-Pfade, die um bis zu 65 Prozent effektiver sind.

Das Goods-to-Person-System Infinity nutzt ein einzigartiges Verbundsystem, um Lagergebinde in dreifacher Tiefe einlagern zu können, ineffizient genutzten Platz zu vermeiden und die Lagerdichte zu maximieren. Eine konfigurierbare Regalkonstruktion optimiert die Lagerfläche trotz eventuell bestehender Hindernisse, wie etwa Säulen oder anderer Vorrichtungen. Die Flexibilität des Infinity-Systems ermöglicht darüber hinaus unterschiedliche Workflows und Anordnungen.

Die innovative Infinity-Lösung wurde heute der Branche auf der MODEX 2022 vorgestellt, der bedeutendsten Materialtransport-Messe zur Präsentation der neuesten Entwicklungen in der Fertigungs- und Supply-Chain-Technologie.

"E-Commerce wächst in der Tat exponentiell", so Alex Stevens. "Die Unternehmen benötigen heutzutage eine verlässliche und zugleich fortschrittliche Technologie, eine hohe Anpassungsfähigkeit, um der veränderten und saisonbedingten Nachfrage gerecht zu werden, eine schnelle und präzise Auftragserfüllung, die Fähigkeit, den Lagerraum zu maximieren, und einen Partner, dem sie vertrauen können. OPEX und die Infinity-Lösung bieten all dies und noch mehr."

OPEX wurde im Jahr 1973 gegründet und kann auf die Branchenexpertise von Generationen und eine anerkannte Erfolgsgeschichte zurückblicken, die erstklassige Automatisierungsmöglichkeiten geschaffen hat. Das Unternehmen ist vertikal integriert und erneuert, plant, produziert, vertreibt und wartet alle seine Automatisierungslösungen. Dies ermöglicht ein hohes Maß an hochwertiger Ausstattung, zuverlässigen Funktionen, Produktlanglebigkeit und eine außergewöhnliche Kundenerfahrung.

Die Infinity-Lösung ergänzt das bestehende Warehouse-Automation-Portfolio von OPEX, das Sure Sort, die branchenführende Hochgeschwindigkeits-Robotersortieranlage von Kleinteilen, und Perfect Pick umfasst, ein Roboter-Ware-zum-Mann-Kommissioniersystem, das die Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit erheblich verbessert. Alle drei Lösungen wurden für jeden Kunden individuell konfiguriert und entwickelt, um die Supply-Chain-Infrastruktur vollständig zu transformieren.

Weitere Informationen finden Sie unter warehouseautomation.com.

OPEX Corporation bietet Kunden auf der ganzen Welt Automatisierungslösungen der nächsten Generation, einschließlich Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Poststellen-Automatisierung. Opex hat seinen Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, USA und betreibt Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, USA (Dallas), Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien. Opex Corporation beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter, die sich der Entwicklung und Bereitstellung kundenspezifischer, skalierbarer und einzigartiger Technologielösungen mit dem Ziel widmen, die unternehmerischen Herausforderungen von heute und in der Zukunft zu lösen.

