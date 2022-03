Die Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG), die technisiertes Silizium, einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Siliziumanode und volumetrische 3D-Displays entwickelt, wird Mitte oder Ende April eine Telekonferenz für Aktionäre veranstalten, um die Aktivitäten im ersten Quartal 2022 zu erörtern.

Die Coretec Group entwickelt einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Siliziumanode, welche die Batteriezyklusstabilität verbessert, längere Laufzeiten ermöglicht und eine höhere Energiedichte in Anwendungen wie Elektrofahrzeugen, mobilen Geräten und der Weltraumforschung möglich macht. Bei der Telekonferenz für Aktionäre werden Hintergrundinformationen und ein Update zu den Fortschritten des Unternehmens bei seiner Batterieentwicklung geliefert.

Während der Telekonferenz für Aktionäre wird das Unternehmen aktuelle Aktivitäten und Fortschritte erörtern, darunter Entwicklungen im Zusammenhang mit seinem Lithium-Ionen-Akku mit Siliziumanode und seinem kürzlich eingereichten Gebrauchsmuster, Fortschritte bei der Synthese von Cyclohexasilan (CHS) in seinem eigenen Nasslabor und eine aktuelle Präsentation, die für eine vom Argonne National Laboratory des US-amerikanischen Energieministeriums veranstaltete Batteriekonferenz erstellt wurde.

CEO Matthew Kappers, CFO Matthew Hoffman sowie Simon Calton, Direktor des Verwaltungsrats und Co-Vorstandsvorsitzender, werden die jüngsten Erfolge und Zukunftspläne des Unternehmens besprechen sowie Fragen vonseiten der Investorengemeinschaft und der Nachrichtenmedien beantworten.

Das Unternehmen wird das Datum, die Uhrzeit und die Zugangsdaten für die Telekonferenz im April bekannt geben.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technisiertem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solarstrom, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com. Folgen Sie der Coretec Group auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

