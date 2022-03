FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Kriegssymbol "Z":

"Wer einen Angriffskrieg öffentlich in einer hetzerischen Form billigt, der macht sich nach deutschem Recht strafbar. (...) Nun ist Russland weiter ein (...) Mitglied der internationalen Gemeinschaft, und das Volk ist nicht mit seiner Führung gleichzusetzen. Doch wer das Kriegssymbol "Z" demonstrativ und im Zusammenhang zum Krieg nutzt, also ein von Putins Invasionstruppen als Kürzel "für den Sieg" weithin geführtes Symbol, der befürwortet offenbar den Horror dieses Krieges und verhöhnt dessen Opfer. Wer sich so gegen unsere Grundordnung stellt, der gerät zu Recht in das Visier des Rechtsstaates. (...) Umso wichtiger ist es, dass auch die zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen zivilisiert ablaufen. Unsäglich sind Angriffe auf Russen, russisch sprechende Menschen, gar auf alles irgendwie russisch Scheinende."/kkü/DP/ngu