Der amerikanische Finanzkonzern Pathfinder Bancorp Inc. (ISIN: US70319R1095, NASDAQ: PBHC) zahlt am 6. Mai 2022 eine Quartalsdividende von 0,09 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 22. April 2022. Gegenüber dem Vorquartal (0,07 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um zwei Cents bzw. 28,6 Prozent. Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet ...

