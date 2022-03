DJ PTA-Adhoc: Talenthouse AG: Talenthouse AG kotiert zusätzliche Aktien an der Schweizer Börse SIX

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (pta002/29.03.2022/06:00) - Talenthouse AG kotiert aufgrund des ausserordentlichen Nachfrage im Bereich Content Creation Aktien an der Schweizer Börse SIX

* Talenthouse fördert die Zusammenarbeit zwischen seinen mehr als 14 Mio. Mitgliedern und weltweit führenden Marken wie den Vereinten Nationen (UN), Facebook, Snapchat, Warner Bros., Bacardi und Universal Music * Talenthouse stellt über die unternehmenseigenen Plattformen weltweit hochwertige kreative Inhalte bereit * Talenthouse stellt Kreativen die nötigen Mittel und Angebote zur Verfügung, damit diese ihr kreatives Potenzial voll ausschöpfen können

(Baar/Schweiz). Talenthouse AG ( https://www.talenthouse.com/ ) («Talenthouse» oder die «Gesellschaft»), die als führende Technologieplattform Marken und Kreative weltweit verbindet, hat heute aufgrund der ausserordentlichen Nachfrage nach Content-Dienstleistungen 418'337'210 Namenaktien an der SIX Swiss Exchange (THAG) kotiert1.

Talenthouse mit operativem Sitz in London verkörpert den Zeitgeist einer neuen Ära, die sich durch vielfältige, dezentralisierte und internationale Kreativinhalte auszeichnet. Das weltweit führende Kreativunternehmen vernetzt seine mehr als 14 Millionen Mitglieder mit weltbekannten Marken wie Warner Bros., Snapchat und den Vereinten Nationen und gibt ihnen die Möglichkeit, authentische und kulturell bedeutsame digitale Inhalte zu erstellen.

Gemäss der UNESCO generiert die Kreativwirtschaft («Creator Economy») weltweit 2,25 Bio. USD jährlich und beschäftigt 30 Millionen Menschen. Sie umfasst eine grosse Bandbreite an Berufsgruppen, die im Rahmen ihrer jeweiligen kreativen Tätigkeiten Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. Die Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen ist riesig, verlangen die Kunden doch zunehmend hochwertige, einzigartige und inspirierende Kreativleistungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Smartphone-Nutzung, Streaming und Social Media haben die Digitalfotografie sowie den Videokonsum revolutioniert, während Computerspiele und das Metaverse die Nachfrage nach Augmented-Reality-Content (AR) und 3D-Inhalten ankurbeln. Mit ihrer talentierten internationalen Community ist Talenthouse gut aufgestellt, um ihren Kunden dynamische, frische Inhalte bereitzustellen.

Unterstützt wird das Geschäftsmodell der Gesellschaft, das auf den beiden Säulen Content-Kreation und Content-Vermarktung basiert, wesentlich durch Akquisitionen sowie organisches Wachstum durch Produktentwicklung. 2022 will das Unternehmen Community Empowerment als drittes Standbein etablieren. Mit seiner bahnbrechenden, soliden und diversifizierbaren patentierten Technologie ist Talenthouse ein Innovationstreiber. Im Zuge des Wachstums will die Gesellschaft die Kreativwirtschaft fördern und demokratischer gestalten sowie deren Mitglieder zu neuen Kompetenzen verhelfen, damit diese über die Plattform einfacher ein flexibles zusätzliches Einkommen generieren können. Talenthouse ist darauf fokussiert, Kreative zu inspirieren und bietet ihnen die Möglichkeit, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und zu vermarkten.

Gleichzeitig sind die Kunden von Talenthouse, bei denen es sich grösstenteils um etablierte Bluechip-Unternehmen handelt, auf der Suche nach individuellen, glaubwürdigen und kulturell auf die einzelnen Regionen ihrer weltweiten Tätigkeit angepassten Inhalten. Mit einer globalen, 195 Länder umspannenden Kreativ-Community ist Talenthouse gut positioniert, um solche Inhalte bereitzustellen. Das hat auch die bahnbrechende Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen gezeigt ( https://unitednations.talenthouse.com/ ). Im Rahmen der Kampagne gingen bei Talenthouse 16'700 Beiträge aus 142 Ländern ein, von denen 4000 zur allgemeinen Verbreitung verifiziert wurden, um zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie beizutragen.

Roman Scharf, Mitbegründer von Talenthouse, dazu: «Wir haben Talenthouse mit dem Ziel gegründet, die Kreativwirtschaft demokratischer zu machen und gleichzeitig die Markenkommunikation zu verbessern und authentischer zu gestalten. Auf der ganzen Welt gibt es überaus talentierte Personen, die nach besseren Möglichkeiten suchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dank unseres breiten Angebots können diese Personen für einige der einflussreichsten Marken weltweit tätig werden. Durch die Aktienemission können wir unsere Community noch stärker erweitern und unsere kreativen Mitglieder fördern, um unseren Markenpartnern umfassende, internationale und individuelle Content-Leistungen anzubieten. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem kompetenten Management, das von einem erfahrenen Verwaltungsrat unterstützt wird, weiterhin stark wachsen und noch mehr kreativen Köpfen die Möglichkeit bieten können, Teil eines Netzwerks zu werden, das zum Erfolg in ihrem Leben beiträgt.»

Talenthouse-CEO Clare McKeeve dazu: «Unsere Community ist das Herzstück unserer Aktivitäten. Bei Talenthouse ist es unser Ziel, Kreativen nicht nur Zugang zu tollen und bekannten Marken zu verschaffen, sondern auch für jeden Kreativen den Grundstein zum Erfolg zu legen. Wir haben herausragende Unternehmen in unser Portfolio aufgenommen und weiterentwickelt, um unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, Teil einer aktiven Community zu sein und ihr Talent erfolgreich zu vermarkten. Schliesslich lebt Talenthouse von seinen Mitgliedern - genialen Köpfen, die unsere Kunden immer wieder inspirieren und interessante, glaubwürdige Inhalte generieren.»

Die Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass der Verwaltungsrat gestern den Aktienoptionsplan verabschiedet und beschlossen hat, bestimmten Mitarbeitenden, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Beratern insgesamt 69'035'000 Optionen zum Erwerb der gleichen Anzahl Aktien der Talenthouse AG zu einem Ausübungspreis von CHF 0,10 pro Aktie zu gewähren. Bei den Optionen handelt es sich um neue Optionen und Alt-Optionen von ehemaligen Optionsinhabern in Gruppengesellschaften der Talenthouse AG. Die neuen Optionen sind gestaffelt über vier Jahre ausübbar und die bei der Ausübung der neuen Optionen erhaltenen Aktien unterliegen bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Talenthouse AG einer Haltefrist (Lock-up) von 5 (fünf) Jahren ab Gewährung der Optionen. Die bei der Ausübung von Alt-Optionen erhaltenen Aktien unterliegen in der Regel einer Haltefrist (Lock-up) von 3 (drei) Jahren ab Gewährung der Optionen. Der Aktienoptionsplan setzt Anreize für hohe Leistungen und fördert eine langfristige Aktienbeteiligung an der Talenthouse AG. Darüber hinaus wurde die Talenthouse AG von ihrem Verwaltungsratspräsidenten informiert, dass er beabsichtigt, sich weiter für die Talenthouse AG zu engagieren und in den nächsten Tagen weitere Aktien am Markt zu erwerben.

Börsenkotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

Tickersymbol: THAG (CH)

Valorennummer: 1 081 986

ISIN: CH0010819867

Kontakt: Talenthouse AG, Zugerstrasse 8a, 6340 Baar, Schweiz

Investor Relations: Scott Lanphere

invest@talenthouse.com

Medienstelle: Brigitte Kaps

Tel. +41 43 344 38 38 oder Mobile +41 79 289 2042

Brigitte@talenthouse.com

Talenthouse AG

Talenthouse AG ist ein Technologieplattform-Unternehmen, das mit der weltweit grössten Kreativ-Community mit über 14 Mio. Mitgliedern zusammenarbeitet, um hochwertige digitale Inhalte für zahlreiche weltweit tätige Grossunternehmen wie Netflix und Nike zu produzieren. Talenthouse AG mit den Kreativplattformen Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa und Jovoto nimmt bei der strukturellen Neuausrichtung der Content-Produktion eine Vorreiterrolle ein und nutzt dazu ein plattformbasiertes Geschäftsmodell, um Inhalte bereitzustellen, die bezüglich Umfang und Qualität mit der Konsumentennachfrage im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Gleichzeitig bietet die Gesellschaft so noch mehr kreativen Köpfen Entwicklungschancen. Die Gesellschaft ist in der Schweiz domiziliert und verfügt neben dem operativen Hauptsitz in London über Niederlassungen in Los Angeles, New York City, Berlin, Mailand und Philadelphia.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.business.talenthouse.com

1. Redaktioneller Hinweis

Die Kotierung der Aktien der Talenthouse AG an der SIX Swiss Exchange erfolgt im Zuge der Umfirmierung von New Value AG in Talenthouse AG, der Anpassung des Unternehmenszwecks von einer Investmentgesellschaft zu einem operativ tätigen Unternehmen, der Einführung der Einheitsnamenaktie, der Änderung des Tickersymbols von «NEWN» zu «THAG» und dem Wechsel vom Investment Company Standard zum International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange. Damit werden die an der Generalversammlung vom 24. November 2021 gefassten Beschlüsse umgesetzt. Mit heutigem Datum werden 421'624'443 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 kotiert.

Weitere Angaben finden Sie im Prospekt gemäss Artikel 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen, der unter invest.talenthouse.com ( http://invest.talenthouse.com/ ) verfügbar ist.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der Talenthouse AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Ein entsprechender Prospekt wird ausschliesslich für die Kotierung von Aktien der Talenthouse AG an der Schweizer Börse SIX veröffentlicht. Der Prospekt wird nicht zum Zwecke eines Angebots von Aktien veröffentlicht. Er kann unter invest.talenthouse.com ( http://invest.talenthouse.com/ ) heruntergeladen werden und ist kostenlos bei Talenthouse AG, Zugerstrasse 8a, 6340 Baar, Schweiz (E-Mail: invest@talenthouse.com; Telefon: +41 43 344 38 38) erhältlich.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan oder in den Europäischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.

Im Vereinigten Königreich wird diese Medienmitteilung nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Talenthouse AG. Die Talenthouse AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

Aussender: Talenthouse AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Scott Lanphere Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: invest@talenthouse.com Website: www.business.talenthouse.com

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

