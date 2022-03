DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYER - Mehrere wichtige Bayer-Aktionäre wenden sich gegen Forderungen nach einer vorzeitigen Abberufung von Vorstandschef Werner Baumann. Sie begründen dies auch mit der besseren Entwicklung des Konzerns. "Die ersten Fortschritte sind erkennbar, und eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags würde nur Chaos produzieren", sagte Janne Werning, Leiter Capital Markets & Stewardship bei der Fondsgesellschaft Union Investment. (Handelsblatt)

COMMERZBANK - Der Haustarifvertrag für die digitalen Beratungszentren der Commerzbank steht kurz vor dem Abschluss. Die zwölf Zentren mit insgesamt 800 bis 1. 000 Beschäftigten sollen einen Teil der Vertriebskraft ersetzen, die durch die Schließung von 550 der einst 1. 000 Filialen verloren geht. Ein Sprecher der Bank bestätigte, dass für alle zwölf Standorte bis Ende 2027 eine Bestandsgarantie gelten soll. Geplant sind zudem Service-Zeiten am Samstag, ein Vorhaben, das für die Filialen über Jahrzehnte am vehementen Widerstand der Arbeitnehmerseite scheiterte. Neben einem Lohnzuschlag von 25 Prozent und Ausgleichstagen gesteht die Bank den Beschäftigten zudem eine höhere Homeoffice-Quote zu als im übrigen Konzern. (Börsen-Zeitung)

DEUTSCHE TELEKOM - Das Werbeangebot von T-Mobile US, einer Tochter der Deutschen Telekom, widerspricht den hohen Datenschutzansprüchen des Konzerns. Dies geht aus einer Recherche des Handelsblatts hervor. So wurden T-Mobile-Kunden im vergangenen Frühjahr automatisch zu einem weitreichenden Werbeprogramm angemeldet, das etwa die Auswertung von Standortdaten oder des Surfverhaltens vorsieht. Die Nutzer konnten erst im Nachhinein widersprechen. In Deutschland wäre so ein Vorgehen nach dem so genannten "opt-out"-Prinzip nicht möglich. Es stellt zudem offenbar einen Verstoß gegen die "Konzernrichtlinie Datenschutz" der Telekom dar, die eigentlich "ein weltweit einheitliches und hohes Datenschutzniveau" schaffen soll. (Handelsblatt)

EULER HERMES - Der Kreditversicherer Euler Hermes ändert seinen Namen und heißt künftig Allianz Trade. Mit dem Namenswechsel sollen in den nächsten drei Jahren neue Wachstumspläne umgesetzt werden. Dabei stehen neben dem Ausbau des Kerngeschäfts vor allem die veränderten Herausforderungen des digitalen Handels im Mittelpunkt. Das gab die Allianz-Tochter am Montag bekannt. (Handelsblatt)

SPARKASSEN - Die meisten Sparkassen wollen künftig keine festen Ruhestandsgelder mehr an neue Vorstandsmitglieder bezahlen. Ein Großteil der Sparkassen-Regionalverbände hat daher die Empfehlungen für Vergütungen entsprechend angepasst oder plant dies, ergab eine Handelsblatt-Umfrage. Wegen der Minuszinsen mussten viele Sparkassen zuletzt hohe Rückstellungen bilden, um die fixen Pensionsversprechen für ihre Vorstände erfüllen zu können. Neuen Vorstandsmitgliedern zahlen Institute nun entweder mehr Gehalt, oder sie nutzen eine beitragsorientierte Altersversorgung. (Handelsblatt)

MOONFARE - Das deutsche Fintech Moonfare erhält eine weitere Finanzspritze. Die Londoner Beteiligungsgesellschaft Vitruvian Partners stellt 35 Millionen Dollar für die Private-Equity-Plattform bereit. "Mit der neuen Finanzierung werden wir die Internationalisierung des Geschäftsmodells vorantreiben. Beispielsweise werden wir in Kürze ein Büro in Singapur eröffnen", sagt Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare. (Handelsblatt)

