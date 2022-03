DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Rekordgewinn, FFO und Mieteinnahmen verdoppelt, NTA erreicht CHF 68.56 pro Aktie in 2021

* Gewinn nach Steuern in Höhe von CHF 201 Mio. rund 58 Prozent über Vorjahr * FFO I von CHF 11.1 Mio. und Miteinahmen von CHF 108.6 Mio. verdoppelt * Like-for-like Mietertragsentwicklung von 4.0 Prozent * Immobilienportfolio wächst auf über 27 400 Wohneinheiten mit einem Marktwert von CHF 2.7 Mrd. * EPRA NTA steigt auf CHF 68.56 pro Aktie * Verschuldungsgrad (LTV) gesenkt auf 51.9 Prozent * Prognose 2022: Nettomieteinnahmen CHF 113 Mio. bis CHF 117 Mio., FFO I CHF 18 bis 21 Mio. * Nachhaltigkeitsziele definiert - Klimaneutralität des Portfolios bis 2050 angestrebt

Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat im Geschäftsjahr 2021 ihre erfolgreiche Wachstumsstrategie fortgesetzt. Der Vorsteuergewinn erreichte mit CHF 259 Mio. einen neuen Höchststand in der Firmengeschichte und lag 69 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls signifikant um rund 58 Prozent auf CHF 201 Mio. Auch die Funds from Operations (FFO I) haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von CHF 4.6 Mio. auf CHF 11.1 Mio. mehr als verdoppelt. Die Nettomieteinnahmen der Peach Property Group lagen bei CHF 108.6 Mio., was im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls nahezu einer Verdoppelung entspricht. Das jährliche like-for-like Mietwachstum lag bei 4.0 Prozent. Entscheidende Treiber waren dabei die Zukäufe zum Ende des Jahres 2020 und im Juni des Berichtsjahres sowie die daraus generierten Skaleneffekte. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 entsprechen im Wesentlichen den am 2. Februar 2022 gemeldeten, vorläufigen Zahlen.

Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG eine Dividende in Höhe von CHF 0.33 je Aktie an die Aktionäre auszuschütten (Vorjahr CHF 0.30). Dies entspricht der kommunizierten Dividendenpolitik von 50 Prozent des FFO I.

Hohe Werthaltigkeit des Immobilienportfolios

Die Peach Property Group konnte trotz des coronabedingten Lockdowns den Immobilienbestand in Deutschland durch den Erwerb von rund 4 300 neuen Wohneinheiten im Frühsommer 2021 weiter ausbauen. Mit nunmehr über 27 400 Wohneinheiten und einem Marktwert des Gesamtportfolios von CHF 2.7 Mrd., nach CHF 2.1 Mrd. im Vorjahr, wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Hierzu trugen Zukäufe und Aufwertungen des Bestands gleichermassen bei. Beim Portfolioausbau hat sich die Peach Property Group strategiekonform auf Bestandsregionen wie das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen konzentriert.

Der nach EPRA ermittelte Wert der Netto-Sachvermögen (Net Tangible Assets, NTA) ist um rund 20 Prozent auf CHF 68.56 pro Aktie im Vergleich zu CHF 57.29 pro Aktie zum Jahresende 2020 gestiegen.

Verbesserte Finanzstruktur und deutliche Reduzierung des Verschuldungsgrads (LTV)

Im Juni 2021 hat die Peach Property Group die Platzierung einer CHF 180 Mio. Pflichtwandelanleihe mit einem Zinscoupon von 2.5 Prozent erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der durch die Pflichtwandelanleihe und das Jahresergebnis weiter gestärkten Eigenkapitalbasis hat sich der Verschuldungsgrad (LTV) von 57.5 Prozent im Jahr 2020 auf 51.9 Prozent reduziert. Die sich fortlaufend verbessernde Finanzstruktur hat sich im Jahr 2021 auch in der Erhöhung aller externen Ratings von Moody's Investors Service und Fitch Ratings widergespiegelt. Künftig wird die Peach Property Group, wie bereits bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen bekannt gegeben, aus Effizienzgründen auf ein drittes Rating verzichten und sich auf zwei Ratingagenturen fokussieren.

Weiteres Wachstum im Jahr 2022 erwartet

Mit ihrem Fokus auf Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen und B-Städten rechnet die Peach Property Group auch für das laufende Geschäftsjahr mit einer dynamischen Marktentwicklung. Dabei wird die Peach Property Group weiterhin eine wertschaffende Akquisitionsstrategie mit klarer Renditeerwartung verfolgen. Mit einer derzeitigen Durchschnittsmiete von 5.73 Euro pro Quadratmeter bietet das Portfolio ein erhebliches Mietsteigerungspotenzial von 18 Prozent im Vergleich zum Markt.

Die Nettomieteinnahmen werden im Geschäftsjahr 2022 bei voraussichtlich CHF 113 Mio. bis CHF 117 Mio. liegen (währungsbereinigter Vergleichswert im Jahr 2021 CHF 100.4 Mio.). Beim FFO I erwartet die Peach Property Group CHF 18 bis 21 Mio. zu erreichen (währungsbereinigter Vergleichswert im Jahr 2021 CHF 10 Mio.).

Höchste Priorität hat nach wie vor die Mieterzufriedenheit. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr konnte die Dauer zwischen einer Schadenmeldung und der vollständigen Behebung bereits von 7 auf 5 Tage reduziert werden.

Die Peach Property Group investiert indessen weiter kontinuierlich in den Ausbau der digitalen Plattform und in eine motivierte Mannschaft, welche die Mieter kompetent betreut. Um diese Betreuung noch besser und näher an der Mieterin und dem Mieter zu gewährleisten, wurden Anfang 2022 drei weitere Peach Points eröffnet. Damit steigt die Anzahl der Mietershops auf insgesamt 15.

Ziel der Klimaneutralität im Rahmen der weiterentwickelten Nachhaltigkeitsstrategie

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Peach Property Group wurde im laufenden Geschäftsjahr weiterentwickelt und erstmals ein Dekarbonisierungspfad konkretisiert. Damit verpflichtet sich die Peach Property Group zur Klimaneutralität des Immobilienbestands bis im Jahr 2050. Als Zwischenschritt wird bis 2030 angestrebt, die CO2-Intensität deutlich auf unter 30 kg CO2 pro Quadratmeter zu senken. Um den ökologischen Fussabdruck zu verbessern, werden die Modernisierungs- und Sanierungsaktivitäten verstärkt und dazu ein entsprechendes Investitionsprogramm aufgelegt. Zusätzlich soll im Jahr 2022 erstmals eine Bewertung durch eine ESG-Ratingagentur vorgenommen werden.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG, sagt: "Das zurückliegende Geschäftsjahr stand für die Peach Property Group im Zeichen der Fortführung der Wachstumsstrategie. Wir haben unser Portfolio ausgebaut und die Stellung unseres Unternehmens am Immobilien- und Kapitalmarkt gleichermassen gestärkt. Mit nunmehr über 27 400 Wohneinheiten in unserem Portfolio und einem Marktwert des Gesamtportfolios von CHF 2.7 Mrd. haben wir einen neuen Höchstwert erreicht. Unser Handeln ist konsequent auf die Zufriedenheit und das Wohlergehen unserer Mieterinnen und Mieter ausgerichtet. Unser Geschäftsmodell zielt seit jeher auf die Wahrnehmung von Verantwortung im ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Sinn. Neu verpflichten wir uns der Klimaneutralität des Immobilienbestands bis im Jahr 2050, mit einem Zwischenziel bis 2030."

Wolfensberger weiter: "Aktuell gelten unsere Gedanken aber vor allem den vom schrecklichen Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Wir halten seit Beginn der Flüchtlingswelle engen Kontakt mit Behördenvertretern in über 12 Städten und können nun laufend Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten, zur Verfügung stellen. Unsere Teams in den nunmehr 15 regionalen Peach Points leisten hier Hervorragendes. Wir hoffen, so wenigstens einen kleinen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten zu können."

"Wir haben im Geschäftsjahr 2021 eine deutliche Verbesserung aller wesentlichen Finanzkennzahlen erreicht und damit ein Rekordjahr abgeschlossen. Die gestärkte Eigenkapitalbasis zeigt sich zudem in einer deutlich gesenkten Verschuldungsquote LTV. Vor diesem Hintergrund setzen wir unsere nachhaltige Dividendenpolitik fort und haben den Dividendenvorschlag im Vergleich zum Vorjahr im Rahmen unserer Dividendenpolitik leicht erhöht. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwarten wir eine weiterhin dynamisch positive Entwicklung, die sich sowohl in höheren Nettomieteinnahmen als auch einem höheren FFO I zeigen wird. Wir wollen in unseren Kernmärkten mit Augenmass weiterwachsen, wobei unsere Akquisitionsstrategie an eine klare Renditeerwartung gekoppelt ist. Gleichzeitig werden wir die Investitionen in den Bestand und damit die Qualität unseres Immobilienportfolios erhöhen. Die Nachhaltigkeit steht dabei im Vordergrund", ergänzt Thorsten Arsan, CFO der Peach Property Group AG.

