Die Aktie von Tesla hat am Montag kräftig Gas gegeben. Am Ende ging das Papier mit einem Plus von gut acht Prozent auf 1.091,84 Dollar aus dem US-Handel. Beflügelt hat zum Wochenauftakt die Ankündigung eines Aktiensplits. Seit dem Februartief bei 700,00 Dollar hat die Aktie damit wieder mehr als 50 Prozent zugelegt.Der Elektroauto-Hersteller hatte angekündigt, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen. In einem Folgeantrag an die Aufsichtsbehörden erklärte Tesla, ...

