Am heutigen Dienstag, 17.30 Uhr, diskutiert WELT Nachrichtensender Chefredakteur Jan Philipp Burgard über die Auswirkungen von Putins Krieg in der Ukraine.Lässt Deutschland das Land im Stich? Ist die EU auf Millionen von Flüchtlingen vorbereitet? Wie teuer wird die Krise für uns alle?Zu Gast im Studio des Berliner Senders sind der deutsch-russische Autor Wladimir Kaminer, SPD-Chef Lars Klingbeil sowie die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung Jana Schimke. Zugeschaltet wird die russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa, die weltbekannt wurde, weil sie mit einer Antikriegsbotschaft die Nachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens stürmte."WELT Talk" am Dienstag, 29. März, um 17.30 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de