FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERNEUT IM PLUS - Nach seinem positiven Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag zunächst weitere Gewinne einfahren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt rund ein Prozent höher auf 14 566 Punkte. Am Vortag stand der Leitindex erstmals seit der russischen Invasion in der Ukraine wieder zeitweise über 14 600 Punkten, mit weiteren Gewinnen könnte er diese Marke nun nochmals angreifen. Der kräftig gefallene Ölpreis sorgt neuerdings an den Aktienmärkten für Entlastung. Laut den Experten der Commerzbank sinkt er hauptsächlich wegen der Corona-Lockdowns in China. Damit spekuliere der Markt auf eine sinkende Nachfrage, wenn der chinesische Wirtschaftsmotor zeitweise ins Stottern gerät, hieß es. Dies nehme etwas Druck von der Inflationsdynamik. Allerdings warnen Experten zugleich vor weiteren Störungen in den globalen Lieferketten. Ein Fünkchen Hoffnung bleibt auch, dass es im Ukraine-Konflikt doch noch eine Lösung geben könnte. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen am Dienstagmorgen in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen. In der Nacht gingen die Kämpfe um viele ukrainische Städte aber ungebrochen weiter.

USA: - GEWINNE - Die Erholungsrally am US-Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Allerdings drehten die Standardwerte-Indizes erst kurz vor Handelsschluss in Plus, während die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes bereits seit Handelsstart zulegten. Der Dow Jones Industrial stieg bis knapp unter 35 000 Punkten und ist damit zurück auf dem Niveau von Mitte Februar. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow drehte erst in den letzten 30 Minuten ins Plus und machte zum Börsenschluss einen deutlichen Satz nach oben. Er schloss letztlich mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 34 955,89 Punkte minimal unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Ähnlich war der Verlauf des marktbreiten S&P 500 , der zuvor zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten geschwankt hatte. Er beendete den Handel auf Tageshoch mit plus 0,71 Prozent auf 4575,52 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine Gewinne aus und schloss 1,58 Prozent höher auf 14 987,40 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan stieg der Nikkei 225 zuletzt um 0,7 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,3 Prozent, während in Hongkong der Leitindikator Hang Seng um 0,6 Prozent zulegte.



DAX 14417,37 0,78%

XDAX 14536,86 1,03%

EuroSTOXX 50 3887,10 0,5%

Stoxx50 3698,92 0,13%



DJIA 34955,89 0,27%

S&P 500 4575,52 0,71%

NASDAQ 100 14987,40 1,58%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 157,93 -0,25%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0989 0,04%

USD/Yen 123,36 -0,42%

Euro/Yen 135,55 -0,41%



°



ROHÖL:





Brent 110,78 -1,70 USD WTI 104,48 -1,48 USD °



/zb/mis