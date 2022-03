Vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konflikts bleibt die Volatilität an den Rohstoffmärkten weiter hoch, im gestrigen Handel verlor die Nordseesorte Brent Crude in der Spitze um über 8 Prozent auf unter 110 USD an Wert. Dabei hält sich der Energieträger trotz der hohen Schwankungsbreite erstaunlich genau an die Fibonacci-Reihen. Nach den diesjährigen Hochs bei 138,03 US-Dollar hat sich der Rohölpreis in einer breiten Seitwärtsspanne eingependelt, diese reicht von 96,97 bis 122,32 US-Dollar ...

