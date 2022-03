Die negative Marktentwicklung der vergangenen Monate schlägt auf die Stimmung beim Online-Möbelhändler. Entsprechend pessimistisch blickt das Management auf das laufende Jahr und hält sowohl bei Umsatz als auch der Profitabilität einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr für möglich.



Der Erlös des laufenden Jahres soll bei 460 bis 540 Mio. Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend überraschend nach Börsenschluss in München mit. Im Vergleich zu 2021 würde das einen Rückgang um bis zu 12 % bedeuten. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) könnte in einem Verlust von 9 Mio. Euro münden, allerdings hält der Vorstand auch ein positives Betriebsergebnis von 16 Mio. Euro für möglich. Die breiten Spannen der Prognosen begründete das Unternehmen mit hoher Unsicherheit in Bezug auf die Konsumstimmung, Beeinträchtigungen von Lieferketten, Inflation und geopolitische Entwicklungen. Die mittelfristigen Ziele von 1 Mrd. Euro Umsatz und mehr als 100 Mio. Euro bereinigtes Ebitda bis 2026 hält WESTWING aufrecht.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



