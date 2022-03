The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.03.2022ISIN NameDE000HLB3A35 LB.HESS.THR.CARRARA04G/16DE000CZ40K98 COBA MTN 16/22DE000HLB1HW2 LB.HESS.THR.CARRARA10B/14AT0000A1DCK7 ERSTE GP BNK 15-22 MTNUS55616XAL10 MACY'S RETAIL HOL. 14/24US55616XAK37 MACY'S RETAIL HOL. 13/23USN39427AK07 HEINEKEN 12/22 REGSUS55616XAH08 MACY'S RETAIL HOL. 12/23US404121AF27 HCA INC. 12/23XS1538867760 SOC GENERALE 16/22 MTNUS24422EUT45 JOHN DEERE C 19/22 MTNXS1116480697 BARCLAYS 14/22 MTNXS1972547183 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/22DE000BLB2V34 BAY.LDSBK.IS.14/22XS1299724911 MUNICIPAL. FIN.15/UND.FLRUS87236YAE86 TD AMERITRADE HLDG 15/22DE000DG4T2D0 DZ BANK IS.A478DE000A14KJ43 PCC SE ITV.15/22US46647PBB13 JPMORG.CHASE 19/23 FLRIT0005244782 B.T.P. 17-22XS0074838300 WORLD BK 97/22 ZERO MTNUS718546AC87 PHILLIPS 66 2022DE000DK0WVW6 DEKA DL FESTZINS 20/22XS1586146851 STE GENERALE 17/22FLR MTN