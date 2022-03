DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Vertreter Russlands und der Ukraine wollen am Dienstag in Istanbul erstmals seit fast drei Wochen wieder direkt über einen Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln. Die Gespräche sollen bis Mittwoch dauern. Zu den zentralen Themen gehören nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "Sicherheitsgarantien und die Neutralität" sowie der Status der Ukraine als "atomwaffenfreier Staat". Eine Neutralität der Ukraine ist eine der russischen Hauptforderungen. Selenskyj sagte am Sonntag, seine Regierung werde die Frage "gründlich" prüfen. Erste Verhandlungen auf Ministerebene am 10. März im türkischen Antalya hatten keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht. Seitdem wurden die Gespräche per Videokonferenz fortgesetzt. Beide Konfliktparteien bezeichneten sie zuletzt als "schwierig".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AROUNDTOWN (06:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Mieteinnahmen 1.215 +3% 10 1.180 EBITDA bereinigt 794 -16% 12 944 Ergebnis nach Steuern/Dritten 629 -3% 8 652 Ergebnis je Aktie 0,32 -36% 8 0,50 FFO I je Aktie 0,33 -3% 12 0,34 FFO I 393,9 -12% 11 447,4 Dividende je Aktie 0,23 +5% 15 0,22

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (10:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Stammaktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR* Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 116 +9% 8 107 Ergebnis vor Steuern 4.215 +59% 5 2.646 Ergebnis nach Steuern 4.173 +59% 6 2.624 Ergebnis je Stammaktie 13,65 +59% 7 8,56

Weitere Termine:

07:00 DE/Encavis AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis, München

07:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt

07:00 DE/Windeln.de SE, Jahresergebnis, Grünwald

07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK), Augsburg

07:00 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg

07:20 DE/Medios AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin

07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Jena

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis, Dettingen

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis, Aßlar

07:45 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München

08:00 DE/Westwing Group SE, ausführliches Jahresergebnis, München

08:25 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis, Nassau

08:45 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin

Im Laufe des Tages:

- DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis, Dortmund

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+26,6% gg Vj zuvor: +4,3% gg Vm/+26,9% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: -15,0 Punkte zuvor: -8,1 Punkte - FR 08:45 Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 95 zuvor: 98 - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 107,5 zuvor: 110,5 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.591,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.573,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.981,25 -0,0% Nikkei-225 28.138,18 +0,7% Schanghai-Composite 3.202,33 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 157,95 -34 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 14.417,37 +0,8% DAX-Future 14.552,00 +1,0% XDAX 14.536,86 +1,0% MDAX 31.236,34 +0,2% TecDAX 3.271,62 +0,2% EuroStoxx50 3.887,10 +0,5% Stoxx50 3.698,92 +0,1% Dow-Jones 34.955,89 +0,3% S&P-500-Index 4.575,52 +0,7% Nasdaq-Comp. 14.354,90 +1,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,29 -9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel am Dienstag starten. Dafür sprechen die freundlichen internationalen Vorgaben sowie die weiter nachgebenden Ölpreise. Im Blick stehen die für Dienstag geplanten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bereitschaft signalisiert, die Frage der Neutralität seines Landes zu prüfen. Russland beharrt derweil offenbar nicht länger auf der sogenannten "Entnazifizierung" der Ukraine, also einem Regimewechsel. Zu den zentralen Themen gehören nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj "Sicherheitsgarantien und die Neutralität" sowie der Status der Ukraine als "atomwaffenfreier Staat". Erste Verhandlungen auf Ministerebene am 10. März im türkischen Antalya hatten keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht. Seitdem wurden die Gespräche per Videokonferenz fortgesetzt. Beide Konfliktparteien bezeichneten sie zuletzt als "schwierig".

Rückblick: Gestützt wurde die Stimmung vom deutlichen Rückgang der Ölpreise und der Preise für andere Rohstoffe. Im Blick stand weiter der Ukraine-Krieg mit den für Dienstag angesetzten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei. Gefragt waren Logistik-Aktien. Sie waren am Morgen noch als mögliche Verlierer wegen des Lockdowns von Schanghai gesehen worden, profitierten dann aber von der Aussicht auf steigende Preise. Moeller-Maersk stiegen um 4,3 Prozent, Hapag-Lloyd um 5,7 Prozent und Kuehne & Nagel um 4,1 Prozent. Deutsche Post legten um 2,2 Prozent zu. Generali stiegen um 3,7 Prozent, nachdem sich der Versicherer mit sofortiger Wirkung von dem für Österreich und Zentral- und Osteuropa zuständigen Manager Luciano Cirina getrennt hatte. Anleger setzten auf ein Ende des Machtkampfs bei Generali. Barclays gaben 4,1 Prozent nach. Die Bank erwartet Kosten von 450 Millionen Pfund nach Steuern, nachdem sie im Rahmen ihrer US-Shelf-Registrierung festgestellt hat, zu viele Wertpapiere emittiert zu haben. Der Verlust sei schmerzhaft, aber verkraftbar, hieß es von Shore.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Recht gut im Markt lagen Autoaktien. Für Mercedes-Benz ging es 1,1 Prozent nach oben, Daimler Truck gewannen 3,7 Prozent. Nach einem positiven Analystenkommentar gewannen BASF 1,6 Prozent. Steigende Renditen an den Anleihemärkten stützten Banken- und Versicherertitel. Allianz gewannen 0,7 Prozent und Commerzbank 1,4 Prozent. Nach einem Schiedsgerichtsurteil kletterten CTS Eventim 7,1 Prozent, und die Aktien der Wiener Kapsch TrafficCom um 15,9 Prozent. Die Unternehmen hatten am Freitagabend einen Sieg in einem Schiedsgerichtsverfahren erzielt, in dem sie 560 Millionen Euro vom Staat fordern.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Abend sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Am Gesamtmarkt ging es im Gefolge der Wall Street etwas deutlicher nach oben. Westwing fielen um 5 Prozent nach Aussagen des Online-Möbelhändlers. Dem Unternehmen könnte im laufenden Jahr ein deutlicher Umsatzrückgang und ein operativer Verlust blühen. Aber auch im besten Fall sind Wachstumsrate und Margenentwicklung aus dem Vorjahr nicht zu halten.

USA - AKTIEN

Gewinne - Hoffnung schöpften die Anleger aus neuen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die am Dienstag in der Türkei stattfinden sollen. Entspannungssignale für die Börse kamen auch vom Ölpreis, der kräftig nachgab. Derweil wächst am Markt die Überzeugung, dass die US-Notenbank die hohe Inflation energisch bekämpfen wird. Derzeit würden zwei Zinsschritte von je 50 Basispunkten bei den nächsten beiden Fed-Sitzungen eingepreist, berichtete Neil Wilson, Analyst beim Broker Markets.com. Tesla will auf seiner Jahreshauptversammlung die Zustimmung der Aktionäre zu einer Erhöhung der Aktienanzahl einholen. Die Aktie verteuerte sich um 8 Prozent. Doordash verbesserten sich um 8,7 Prozent. Der Betreiber der gleichnamigen Lieferdienst-App hat eine Zusammenarbeit mit dem Großhändler BJ's Wholesale Club Holding vereinbart. Derweil haben die Analysten von Goldman Sachs einen Blick auf diverse Halbleiteraktien geworfen. Sie haben Advanced Micro Devices (AMD +0,5%) von der Conviction Buy List genommen, die Kaufempfehlung aber bekräftigt. Microchip Technology (+0,4%), Teradyne (-0,9%), und Qorvo (-1,5%) wurden auf Neutral abgestuft, weil die Analysten konjunkturellen Gegenwind für den Sektor sehen.

