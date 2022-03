DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Vertreter Russlands und der Ukraine wollen am Dienstag in Istanbul erstmals seit fast drei Wochen wieder direkt über einen Waffenstillstund in der Ukraine verhandeln. Die Gespräche sollen bis Mittwoch dauern. Zu den zentralen Themen gehören nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "Sicherheitsgarantien und die Neutralität" sowie der Status der Ukraine als "atomwaffenfreier Staat". Eine Neutralität der Ukraine ist eine der russischen Hauptforderungen. Selenskyj sagte am Sonntag, seine Regierung werde die Frage "gründlich" prüfen. Erste Verhandlungen auf Ministerebene am 10. März im türkischen Antalya hatten keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht. Seitdem wurden die Gespräche per Videokonferenz fortgesetzt. Beide Konfliktparteien bezeichneten sie zuletzt als "schwierig".

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 107,5 zuvor: 110,5 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.576,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.000,50 +0,1% Nikkei-225 28.147,18 +0,7% Hang-Seng-Index 21.804,57 +0,6% Kospi 2.739,92 +0,4% Shanghai-Composite 3.207,27 -0,2% S&P/ASX 200 7.464,30 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - In der Breite werden die nach dem kräftigen Rücksetzer am Montag weiter fallenden Ölpreise als Kurstreiber ausgemacht. Daneben sind die Blicke hoffnungsvoll auf die Türkei gerichtet, wo die Verhandlungen zwischen Russlund und der Ukraine zur Erreichung eines Waffenstillstands erstmals seit zwei Wochen wieder auf persönlicher Ebene weitergehen. In Schanghai bremst die rigorose Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Kauflust. Am Aktienmarkt in Japan sorgt der schwache Yen laut Händlern für leichten Rückenwind, weil er günstig für die Exportunternehmen ist. Unter den Einzelwerten in Hongkong gewinnen Nongfu Spring 2,5 Prozent. Der Lebensmittel-Hersteller hat für 2021 einen Gewinnanstieg berichtet. In Seoul geben Korea Electric Power um 2,4 Prozent nach, nachdem die Regierung die Erhöhung der Stromtarife für das zweite Quartal zunächst auf Eis gelegt hat.

US-NACHBÖRSE

Fedex wurden gut 2 Prozent höher gehandelt nach der Nachricht, dass der 77-jährige Gründer des Logistikunternehmes, Frederick Smith, nach rund fünf Jahrzehnten an der Spitze von Fedex von Bord gehen wird. Für Enttäuschung und ein Kursminus von über 8 Prozent sorgten die Quartalszahlen von Dave & Busters Entertainment. Zwar schrieb das Restaurant- und Unterhaltungsunternehmen nach einem Verlust im Vorjahr wieder schwarze Zahlen, verfehlte auf der Umsatzseite aber trotz einer klaren Steigerung die Konsensschätzung. Gut kamen dagegen die Geschäftszahlen von Jefferies Financial Group an, der Kurs legte um 3,7 Prozent zu. Raymond James Financial gaben mit der Ankündigung, den Anleihenhandelsexperten Sumridge zu übernehmen, um gut 1 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34,955,89 +0,3% 94,65 -3,8% S&P-500 4,575,49 +0,7% 32,43 -4,0% Nasdaq-Comp. 14,354,90 +1,3% 185,60 -8,3% Nasdaq-100 14,987,40 +1,6% 233,09 -8,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 856 Mio 870 Mio Gewinner 1,642 1,700 Verlierer 1,705 1,607 unverändert 152 136

Fester - Hoffnung schöpften die Anleger mit Blick auf neue Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die am Dienstag in der Türkei stattfinden sollen. Entspannungssignale kamen von den Ölpreisen, die kräftig sanken. Derweil verbreitete die zunehmende Erwartung, dass die US-Notenbank die hohe Inflation auch mit großen Zinsschritten bekämpfen dürfte, keinen Schrecken mehr. Tesla verteuerten sich um 8 Prozent. Der Elektroautobauer will auf seiner Jahreshauptversammlung das Feld für einen weiteren Aktiensplit bereiten und sich die Zustimmung für eine Erhöhung der Aktienzahl holen. Doordash verbesserten sich um 8,7 Prozent. Der Betreiber der gleichnamigen Lieferdienst-App hatte eine Zusammenarbeit mit dem Großhändler BJ's Wholesale Club Holding vereinbart.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,33 +5,6 2,28 160,2 5 Jahre 2,55 +0,7 2,54 128,9 7 Jahre 2,54 -1,2 2,55 110,1 10 Jahre 2,46 -2,1 2,48 94,6 30 Jahre 2,55 -4,1 2,59 64,7

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg zunächst auf über 2,51 Prozent, den höchsten Stund seit Anfang 2019. Im Tagesverlauf in den USA kamen die Renditen zumindest am langen Ende der Zinsstrukturkurve aber wieder zurück, währendam kürzeren die erwarteten Zinserhöhungen weiter eingepreist wurden.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo,9:15 % YTD EUR/USD 1,0983 -0,0% 1,0987 1,0951 -3,4% EUR/JPY 135,65 -0,3% 136,12 135,41 +3,6% EUR/GBP 0,8389 -0,0% 0,8390 0,8326 -0,2% GBP/USD 1,3093 -0,0% 1,3095 1,3154 -3,2% USD/JPY 123,52 -0,3% 123,90 123,67 +7,3% USD/KRW 1,220,60 -0,3% 1,224,48 1,227,42 +2,7% USD/CNY 6,3698 -0,0% 6,3722 6,3730 +0,2% USD/CNH 6,3830 -0,0% 6,3858 6,3880 +0,5% USD/HKD 7,8279 -0,0% 7,8291 7,8274 +0,4% AUD/USD 0,7491 +0,0% 0,7489 0,7513 +3,2% NZD/USD 0,6899 +0,0% 0,6896 0,6937 +1,1% Bitcoin BTC/USD 47,565,83 -0,2% 47,670,33 47,113,01 +2,9%

Am Devisenmarkt zog die nochmals stark an Dynamik gewinnende Abwertung des Yen das Interesse auf sich. Nachdem die Rendite 10-jähriger japanischer Papiere um 1,5 Basispunkte gestiegen war auf 0,25 Prozent und damit das höchste Niveau seit 2016, hatte die japanische Notenbank erklärt, dass sie bei einer Rendite von 0,25 Prozent bereit sei, in unbegrenztem Umfang zehnjährige japanische Staatsanleihen zu kaufen. Daraufhin geriet der Yen stark unter Druck. Der Dollar stund zum Yen so hoch wie zuletzt vor über sechs Jahren. Der Dollarindex zog um 0,4 Prozent an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,76 105,96 -1,1% -1,20 +41,7% Brent/ICE 111,11 112,48 -1,2% -1,37 +30,4%

Massiv abwärts um rund 9 Prozent ging es mit den Ölpreisen. Marktteilnehmer verwiesen auf die Befürchtung einer geringeren Nachfrage aus China infolge der dortigen neuen Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Daneben hieß es, die Huthi-Rebellen hätten eine mehrtägige Feuerpause angekündigt. Die Rebellen aus dem Jemen hatten in jüngster Zeit immer wieder Ziele im benachbarten Saudi-Arabien angegriffen, darunter am Samstag eine Anlage des Ölkonzerns Aramco in Dschiddah. Im Blick stund aber auch die Opec+-Konferenz am Donnerstag. Da Mioen von Barrel russischen Öls durch die Sanktionen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine vom Markt genommen worden seien, werde die Allianz des Kartells Opec mit dem Kooperationspartner Russlund auf eine harte Probe gestellt, hieß es. Die Opec steht unter dem Druck des Westens, die Förderung auszuweiten und mehr Angebot für das verschmähte Erdöl aus Russlund bereitzustellen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1,923,47 1,922,88 +0,0% +0,59 +5,1% Silber (Spot) 24,90 24,83 +0,3% +0,07 +6,8% Platin (Spot) 986,09 987,52 -0,1% -1,43 +1,6% Kupfer-Future 4,72 4,73 -0,1% -0,01 +6,0%

Mit dem festeren Dollar gab der Goldpreis deutlicher nach. Zudem sei das Interesse an Sicherheit begrenzt gewesen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20,00 UHR

UKRAINE-BLOG

- Die ukrainischen Truppen haben nach Angaben der Regierung in Kiew die Stadt Irpin von russischen Truppen befreit. Die bewaffneten Truppen und die Polizei seien in den Vorort der Hauptstadt Kiew vorgerückt und "sofort wurden die Straßen völlig leer gefegt".

- Die britische Außenministerin Liz Truss hat mit Blick auf die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew vor einem "Ausverkauf der Ukraine" gewarnt. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dürfe nicht erlaubt werden, "von dieser entsetzlichen Aggression zu profitieren", sagte sie,

- Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Behörden Streubomben in der Ukraine eingesetzt.

- US-Präsident Joe Biden hat seine Äußerung verteidigt, wonach der russische Staatschef Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs "nicht an der Macht bleiben" könne. Biden sagte, er habe bei seiner Rede am Wochenende in Warschau "moralische Empörung" zum Ausdruck gebracht und nicht eine neue US-Politik verkündet.

AUSTRALIEN - KONJUNKTUR

