Die Medi-Globe Group hat an ihrem Hauptsitz in Achenmühle, Deutschland, ein eigenes Schulungs- und virtuelles Testlabor eröffnet. Der Campus der Medi-Globe Group (MGG Campus) ist mit modernsten Geräten ausgestattet, mit denen das Unternehmen seine Position als Innovationsführer in der Medizintechnik weiter festigt.

In the new MGG Campus, innovative product ideas for the global customers of the Medi-Globe Group will be tested and optimized with the help of IT-controlled laboratory technology. Copyright: Medi-Globe Group (Photo: Business Wire)

In Zukunft werden innovative Produktideen für die weltweiten Kunden der Medi-Globe Group mit Hilfe IT-gesteuerter Labortechnik getestet und optimiert. Ein weiterer wichtiger Bereich des neuen Campus ist das virtuelle Produkttraining für Ärzte, die einen eigenen Onlinezugang zum Campus erhalten und so an digitalen Schulungen teilnehmen können. Die neue Einrichtung wird außerdem für externe und interne Webinare und Schulungen genutzt.

Der CEO der Medi-Globe Group, Martin Lehner, kommentiert: "Der MGG Campus unterstreicht die strategische Bedeutung, die die Medi-Globe Group dem Innovationsmanagement und der Weiterbildung von Kunden und Mitarbeitern beimisst. Der Campus ist eine Art Realwelt-Labor an der Schnittstelle zwischen unserer Entwicklungsabteilung und den Klinikern in der Urologie, Gastroenterologie und Pneumologie weltweit."

Zu den ersten Gästen des MGG Campus gehörte der führende Gastroenterologe Prof. Dr. Ahmed Madisch, Centrum Gastroenterologie Bethanien, Frankfurt am Main, der vom neuen MGG Campus begeistert ist: "In der Chirurgie und Endoskopie geht es heute mehr denn je um Techniken, die den Patienten während des Eingriffs so weit wie schonen das heißt, weg von umfangreichen Eingriffen und hin zu minimal-invasiver Medizin. Diese patientenfreundlichen Verfahren können wir nur in enger Kooperation mit führenden Medizintechnikherstellern wie der Medi Globe Group weiterentwickeln. Und genauer hierin besteht der wichtige und wertvolle Beitrag des MGG Campus."

Über Medi-Globe Group

Die Medi-Globe Group ist ein innovatives, wachstumsstarkes und international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf Urologie, Gastroenterologie und Pneumologie. Der Hauptsitz der Gruppe ist Achenmühle in Bayern, etwa 70 Kilometer südlich von München. In Deutschland, Frankreich, Tschechien, China, Brasilien und Österreich sind rund 670 Mitarbeiter für die Medi-Globe Group tätig. Zu den Kunden gehören Universitätskliniken, Fachkliniken, medizinische Spezialeinrichtungen und Fachärzte für Gastroenterologie, Urologie und Pneumologie in rund 120 Ländern weltweit. Die Managing Directors sind Martin Lehner (CEO), Christian Klein (COO), Dr. Nikolaus König (CFO) und Marc Jablonowski (CTIO). Das Unternehmen ist aus der 1990 in den USA gegründeten Medi-Globe Corporation hervorgegangen. Seitdem ist das Unternehmen weltweit gewachsen.

