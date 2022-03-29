BARCLAYS HEBT ADMIRAL GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (EW) - ZIEL 3050 (3061) PENCE BARCLAYS HEBT BANKINTER AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 5,50 (4,90) EURBARCLAYS SENKT DIRECT LINE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 323 (349) PENCEDEUTSCHE BANK SENKT MOLLER-MAERSK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 22500 (26400) DKKDEUTSCHE BANK SENKT KUEHNE + NAGEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 300(400)CHFDEUTSCHE BANK SENKT ROYAL MAIL AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 275 (680) PENCE EXANE BNP HEBT JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL)JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 61 (63) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT BARCLAYS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 170 (220) PENCEJPMORGAN NIMMT ICADE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 70 EUR JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 70 (73) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 60 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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