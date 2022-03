Peach Property Group: Rekordgewinn, FFO und Mieteinnahmen verdoppelt, NTA erreicht CHF 68.56 pro Aktie in 2021 Sonova schliesst Aktienrückkauf 2021-22 ab und lanciert neues dreijähriges Rückkaufprogramm von bis zu CHF 1,5 Mrd adesso steigert Umsatz um 30% auf 678,3 Mio. EUR und EBITDA auf 102,4 Mio. EUR / Dividendenvorschlag: 0,60 EUR Aroundtown verdient 2021 operativ etwas weniger, Dividende 0,23-0,25 EUR Dermapharm Holding SE: Kontinuierliches Wachstum von Konzernumsatz und bereinigtem Konzern-EBITDA in 2022 Trotz Datenschutzversprechen: Deutsche Telekom verkauft in den USA private Daten ihrer Kunden (HB) Jenoptik erwartet 2022 Umsatzanstieg von mindestens 20% - Dividendenvorschlag stabil bei 0,25 Euro je Aktie Nordex schreibt erneut Verluste - 2022 mindestens auf ...

