Die Aktien der US-amerikanischen Investmentgesellschaft BlackRock ISIN: US09247X1019 befinden sich seit Anfang Januar im Abwärtstrend und hatten in der Spitze rund 30 Prozent verloren. Nun könnte die Aktie aber vor einem Trendwechsel stehen. Seit dem Tief am 08. März mit einem Kurs von 660,51 USD konnte die Aktie eine zügige Erholungsbewegung von rund 12 Prozent einleiten und in den letzten Tagen sammelt die Aktie Kraft in einer Seitwärtsbewegung ...

