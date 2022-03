Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Donnerstag, 31. März 2022, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertSilke und Daniel Schröckert sprechen über die neue Marvel-Miniserie "Moon Knight", in der Hauptdarsteller Oscar Isaac einen Mann spielt, dessen Körper von zwei Wesen bewohnt wird.Danach geht es um "Der Pate", das legendäre Mafia-Epos von Francis Ford Coppola, das in diesem Jahr sein 50. Jubiläum hat. Es ist der Mafia-Klassiker schlechthin, der mit Marlon Brando und Al Pacino 1972 weltweit Furore und Coppola zu einer Berühmtheit machte.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasstPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5182928