Nach einem deutlichen Abverkauf in den vergangenen zwei Wochen startet die Nordex-Aktie am Dienstag mit einem kräftigen Plus in den frühen Handel. Während der Turbinenbauer 2021 wie erwartet tiefrote Zahlen geschrieben hat, kommt vor allem der Umsatzausblick gut an. Die Marge dürfte derweil weiter schwach bleiben.Im vergangenen Jahr hat Nordex unter dem Strich einen Verlust von 230,2 Millionen Euro eingefahren - noch einmal rund 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Zahlen zum EBITDA und der ...

