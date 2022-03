10.000 Euro in Store Capital (WKN: A12CRU) zu investieren bringen rein rechnerisch 526 Euro Dividende. Natürlich brutto und auf Jahresbasis. Aber wir erhalten bei einer aktuellen Quartalsdividende in Höhe von 0,385 US-Dollar und einem Aktienkurs von 29,25 US-Dollar ebendiesen Wert. Ob man mit einem solchen Einsatz investieren sollte, das ist natürlich eine andere Frage. Mit jeder Investition in Store Capital erhält man jedoch mehr als bloß die Dividende. Blicken wir darauf, wie sich dieses Mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...