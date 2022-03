News von Trading-Treff.de Videoanalyse zum DAX-Start am Vortageshoch: Range wird also doch verlassen? Genau darum geht es in dieser Chartanalyse aus der Vorbörse. DAX wieder in die Range gezogen Der Ausbruchsversuch im DAX zum Wochenstart scheiterte erst einmal. Die Dynamik war sehr hoch, doch die Wall Street bremste zunächst das Momentum deutlich aus. Gibt es eine neue Chance am Dienstag mit Blick auf Nasdaq und Dow Jones? Schliesslich drehte dort ...

