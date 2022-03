Turbo-Booster: Trigger-Meldung für 378%-Rebound? Aktie im Rallyemodus...

Anzeige / Werbung

Aktienchance am Dienstag: Trigger für einen potenziell wirklich heftigen Rebound!? - Hier liegt aktuell eine wirklich starke Kurschance, die unseres Erachtens nicht ungenutzt bleiben sollte.

AnlegerInnen, die jetzt ein wenig mutig sind, könnten schon sehr kurzfristig überdurchschnittlich stark profitieren.

Eine nun veröffentlichte Meldung dürfte der Trigger einer wahrscheinlich wirklich krassen Turnaroundrallye gewesen sein. Alle Zeichen sprechen in unseren Augen heute für einen Einstieg, so auch die 18 von 19 Indikatoren und Trends, die derzeit allesamt Kaufsignale auswerfen (Investing.com).

Einem Unternehmen mit einem einzigartig starken Produkt gelingt offensichtlich gerade der große Durchbruch in den Mainstream. Die jüngste Meldung war so stark, dass wir selbst sehr kurzfristig an prozentual dreistellige Zugewinne glauben. Die Good News: Allein bis zum bisherigen Hoch, das noch gar nicht so lange zurückliegt, sind potenziell fast 400% Performance drin.

Ein Rebound dieser Aktie wurde offensichtlich schon durch eine erste Erfolgsmeldung in der vergangenen Woche losgetreten. Und dieser Rebound dürfte sich nach der jüngsten Meldung zu einem ganz besonders heftigen Turnaround entwicklen, an dem man noch partizipieren kann. Wer neuerlich unserem "Wink" gefolgt ist, freut sich sowieso bereits über ein sattes Plus im Depot und wird sich wohl in den nächsten Tagen und Wochen über potenziell gar mehrere hundert Prozent freuen können, denn eine am vergangenen Wochenende veröffentlichte Meldung markiert den bislang größten Meilenstein in der noch jungen Geschichte einer erfolgreichen Entrepreneurin und ihrem Vorhaben, einen neuen Standard in einem großen Milliardenmarkt zu etablieren. Noch scheint ein Einstieg sehr zu lohnen, könnten schon sehr kurzfristig weitere Meilensteine folgen.

Erica Williams war am vergangenen Wochenende nicht nur bei lokalen Produktpräsentationen ein "Hero", vor allem auch bei den Kindern, die ihr ihre Yumy-Produkte nahezu aus den Händen reißen.

Die Yumy-Bären sind waren am Wochenende gleich bei mehreren Veranstaltungen in der kanadischen Heimat präsent, so auch bei der Wellness-Messe in Vancouver.

Tatsächlich ist Williams aber seit dem letzten Wochenende ein Hero, weil sie dank ihres unermüdlichen Einsatzes mit ihren international einmaligen Produkten jetzt geschafft hat, wovon der Großteil der Lebensmittel-Start-ups nur träumen kann:



DER GROSSE DURCHBRUCH FÜR YUMY

THE YUMY CANDY COMPANY

(WKN: A3DBDT ), CSE: TYUM

Breaking News:

THE YUMY CANDY COMPANY ANNOUNCES YUMY BEARS LAND AT WESTERN CANADA'S LARGEST RETAILER

HIER zur Gamechanger-Meldung vom frühen Sonntagmorgen.

Die Better-For-You-Süßwaren von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) landen jetzt tatsächlich bei der größten Lebensmittelkette im Westen Kanadas! Die Listung bei einer der wohl wichtigsten Supermarktketten Kanadas dürfte für Yumy der große Durchbruch sein, denn dass das Produkt, das am Markt in dieser Form unseres Erachtens unschlagbar ist, wirklich phänomenal gut ankommt, steht wohl nach der bisherigen Resonanz völlig außer Frage.

Das Yumy-Team mit seiner Gründerin Erica Williams (zweite von links) landet am Wochenende einen großen Coup

"Wir freuen uns unglaublich, diese Partnerschaft bekannt zu geben. Als gebürtige Kanadierin (British Columbia) ist es ein wahr gewordener Traum, in den Regalen der größten Lebensmittelkette Westkanadas zu stehen. Mit jedem etablierten Süßwarenhersteller im Regal zu stehen, zeigt unseren Erfolg bei der Kreierung eines erstaunlichen Produkts mit unglaublichem Wiedererkennungswert." ERICA WILLIAMS, ERFOLGREICHE YUMY-GRÜNDERIN UND CEO

Deshalb steht für auch für nach der jetzt veröffentlichten "Monstermeldung" fest: Das bisherige Hoch seit dem Multimillionen-Börsengang im Sommer letzten Jahres sollte jetzt schnell genommen werden können. Und allein dieser "Prozess" käme von hier weg einer Performance von exakt 378% gleich! Auch die Indikatoren und Trends sprechen nun ganz klar für einen Einstieg in diese Aktie: 18 von 19 Kaufsignale, im gesamten ein "Strong Buy" (Investing.com). Schauen Sie, wenn AnlegerInnen die Aktie beim Börsengang allein wegen der Story und eines potenziellen Markterfolgs vier Mal höher bewerteten, was wird wohl nun passieren, jetzt, wo eigentlich bereits glasklar ist, dass das Unternehmen auf einer potenziellen Goldgrube sitzt. Der Weg auf der Siegerstraße kann jetzt beginnen:

Die Meldung über die Listung bei der größten Lebensmittelkette des Westens in Kanada ist in der Tat ein extrem starkes Signal, das zeigt, dass die Produkte dieses Unternehmens das Potenzial haben, wirklich (auch international) der neue Standard in einem Milliardenmarkt zu werden. Der lokale Heimatmarkt diente dem Unternehmen bisher als Testmarkt vor einer internationalen Einführung, und diesen Test scheint man mit Bravour zu bestehen. Sehen Sie sich doch auf Instagram an, wie begeistert die VerbraucherInnen sind, die die Yumy-Bären gekostet haben.

Ein Kauf der Aktie von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) drängt sich unseres Erachtens gerade jetzt auf, glauben wir nun definitiv an einen wirklich heftig ausfallenden Turnaround des Papiers, das, wie schon erwähnt, allein bis zum bisherigen Hoch beim Multimillionen-Börsengang im Sommer letzten Jahres fast 400% Performance bringen könnte.

EINMALIG STARKE PRODUKTE - ZIELGRUPPE NAHEZU GRENZENLOS

Die Zielgruppe für die durch uns getesteten einmalig herausragenden Produkte dieses Unternehmens ist nahezu grenzenlos. Und tatsächlich macht dieses Unternehmen jetzt wohl nicht mehr nur Kinder und Erwachsene froh, sondern vielleicht auch das Depot. Wahrhaftig lässt dieses Unternehmen einen Traum wahr werden, nämlich den Traum, Süßigkeiten ohne Reue und ohne Sorgen über neue Fettpolster genießen zu können, den Kindern Süßigkeiten geben zu können, ohne sich Sorgen über ihren Zuckerkonsum machen zu müssen. Wenn ein solches Produkt auch noch besser schmeckt, als so manche "Leckereien" von Haribo & Co, wer würde ein solches Produkt nicht kaufen!? Eben, das Marktpotenzial erscheint ohne Übertreibung enorm gewaltig.

Die The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) hat unseres Erachtens exakt das Produkt, auf das man in der Welt der Süßigkeiten lange Zeit gewartet hat und das wirklich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene froh machen dürfte. Und das einzige Unternehmen, das uns bekannt ist, das ein ähnliches Konzept umgesetzt hat, war das Start-up SmartSweets, das noch in der Frühphase für über 350 Mio. USD geschluckt wurde. Die Bewertung von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) liegt aktuell bei umgerechnet lediglich rund 33 Mio. USD. Erst in der zweiten Wochenhälfte der vergangenen Woche meldete das Unternehmen einen großen Coup, der bereits schon klar und deutlich einen Turnaround eingeläutet hat:

THE YUMY CANDY COMPANY ANNOUNCES YUMY BEARS LAND AT ONE OF NORTH AMERICA'S LARGEST TRAVEL RETAIL CHAINS

HIER zur Meldung.

Man hat es mit den Yumy-Bären also vor einigen Tagen auch bereits in eine der größten Reiseeinzelhandelsketten Nordamerikas geschafft: Die Hudson-Stores führen ab sofort alle Sorten der Yumy-Bären! Wir sehen nun auch in Anbetracht weiterer potenzieller Erfolgsmeldungen eine einmalig große Investment- und derzeit vor allem auch besonders große Kurschance, die sich in unseren Augen genau jetzt als idealer Einstiegszeitpunkt aufdrängt.

Die Hudson Group bedient übrigens täglich über 300.000 Reisende auf dem amerikanischen Festland und in Kanada. Die Einzelhändler der Hudson Group sind bekannt für ihre große Auswahl an Süßwaren und die exklusive Auswahl führender Marken:



"Wir freuen uns außerordentlich, in den Regalen der Hudson Group zu stehen. In den Regalen eines Unternehmens zu stehen, das für die Auswahl von Premium-Süßwaren bekannt ist und von Reisenden weltweit wahrgenommen wird, ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für unser Unternehmen. (…) Als Unternehmen wachsen wir beträchtlich und werden in den kommenden Jahren ein dreistelliges Wachstum anstreben." - Erica Williams, Gründerin & CEO von Yumy

Schauen Sie, der Börsengang von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) im Sommer 2021 wurde noch groß "gefeiert", die Aktie "peakte" binnen kürzester Zeit bei einen Hoch von 5,75 C$, bevor es deutlich stiller um das Unternehmen wurde.

In den letzten Tagen ist es nach der Meldung über die Listung bei der Hudson Group schon wieder deutlich lauter geworden, doch ab Montag dürfte es wirklich richtig laut werden. Wenn es ein noch so neues Produkt gleich mal in die größte Lebensmittelkette des kanadischen Westens schafft, dann darf man wohl von einer wirklich heftigen Reaktion der Aktie ausgehen. Die heutige Meldung könnte in der Tat einen vielleicht sogar prozentual dreistelligen Zuwachs triggern! Bei aktuell 1,52 C$ kaufen Sie das Papier dieses Unternehmens bei einem Bruchteil des Peaks beim Börsengang. Exakt 378% Performance wären drin, sehen wir, dass diese Spekulation aufgeht, nämlich jene, dass wir schon kurzfristig Kurse des Börsengangs im Sommer letzten Jahres wiedersehen, und davon sind wir überzeugt. Wir glauben auf jeden Fall, dass die am Wochenende lancierte Meldung eine unaufhaltsame Turnaroundrallye ausgelöst hat. Die Aktie steht unseres Erachtens jetzt haarscharf vor einem potenziellen "Megaausbruch".

YUMY LÄSST EINEN TRAUM WAHR WERDEN: SÜSSIGKEITEN OHNE SCHLECHTES GEWISSEN

Wir alle wissen, dass übermäßiger Zuckerkonsum nicht nur ungesund ist, sondern selbstredend auch auf die Figur übergeht. Süßigkeiten ohne schlechtes Gewissen, das ist es, worum es sich bei der The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) dreht.

The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) ist ein Innovator einer Branche, in der Milliarden umzusetzen sind. Das noch junge Unternehmen der Entrepreneurin Erica Williams, die in ihrer Heimat im kanadischen Vancouver und auf Social Media vor allem für ihre "Fitnessorgien" bekannt ist, hat etwas, das nicht nur unsere Kinder gerne essen, perfektioniert. Wer würde nicht gerne Gummibären oder andere Süßigkeiten ohne schlechtes Gewissen genießen und sich selbst nach dem Genuss auch gut fühlen. Das erste Produkt von Erica Williams und ihrer The Yumy Candy Company, das frei von tierischen Inhaltsstoffen ist und keinerlei raffinierten Zucker enthält, ist erst seit Kurzem auf dem Markt. Überhaupt enthält eine Packung Gummibären der Marke Yumy Bears nur drei Gramm Zucker, und dieser kommt lediglich von den rein natürlichen Inhaltsstoffen wie dem Fruchtsaft. Der Gründungsort, British Columbia in Kanada, ist quasi derzeit nur der Testmarkt vor einer geplanten internationalen Expansion.

Erica Williams, Gründerin und CEO von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT), musste bereits im September die Produktionskapazität für ihre Gummibären ganz deutlich hochschrauben.

Williams stößt in ihrer Heimat auf unglaublich starkes Feedback. Die sog. Yumy Bears, rein pflanzliche Gummibären, die frei von raffiniertem Zucker sind, erobern bereits die ersten gesundheitsbewussten "Leckermäuler" im kanadischen Vancouver, war die Nachfrage offensichtlich schon so groß, dass man bereits im September, nur wenige Monate nach dem ersten Produktlaunch, die Produktionskapazität ganz deutlich hochschraubte.

"Die Geschwindigkeit, mit der Yumy Bear in den letzten Monaten gewachsen ist, war unglaublich und wir gehen davon aus, dass wir unsere Kapazität in naher Zukunft noch weiter ausbauen müssen." - Erica Williams, CEO und Gründerin der The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT)

Weitere Produkte sollen übrigens folgen. Aber allein die Gummibären von Yumy versprechen schon jetzt, das nächste große Ding bei den Süßigkeiten zu werden:

USA Today

WIR HABEN DEN TEST GEMACHT: "BESSER ALS HARIBO"

Wir hatten die Möglichkeit, sowohl Produkte von SmartSweets, so heißt das Start-up, das für 360 Mio. USD gekauft wurde, als auch die Gummibären von Yumy zu probieren! Geschmäcker sind zwar bekanntlich verschieden, aber wir empfinden die Yumy-Bären als wirklich unschlagbar. Dass auch der Markt die Gummibären "unschlagbar" finden könnte, zeigen die schon vor diesem Wochenende gewonnenen Ketten, die das Produkt verkaufen, und das in der noch so jungen Unternehmensgeschichte von Yumy. -



EINIGE DER BISHER ERZIELTEN MEILENSTEINE:

Verdopplung der Produktionskapazität: Yumy Bear Goods Announces Successful Increase in Production Capacity to Keep Up with Demand

Vertrag mit Star Marketing: Yumy Bear Announces New Distribution Partnership with Star Marketing

Erster Kauf durch Purity Life: Yumy Bear Goods Receives Initial Purchase Order from Purity Life Health Products LP

Launch in den Choices Markets: Yumy Bear Goods Expands Retail Launch to Choices Market a Subsidiary of One of Canada's Largest Grocery Conglomerates

Platzierung in London Drugs: Yumy Bear Goods Receives Order from Premier Pharmacy London Drugs

Platzierung in Pure Integrative Pharmacy: YUMY BEAR GOODS FURTHER EXPEANDS ITS RETAIL PRESENCE AND RECEIVES ORDER FROM PREMIER PHARMACY PURE INTEGRATIVE PHARMACY

Platzierung in (mutmaßlich) YUMY BEAR ROLLS OUT INTO NATIONAL PHARMACY RETAILER WITH OVER 800 LOCATIONS NATIONWIDE

Beginn seines Pilotverkaufstests in Kanadas größter Apothekenkette mit über 1.300 Standorten: YUMY BEAR CLOSES AGREEMENT WITH LARGEST NATIONAL PHARMACY RETAILER WITH OVER 1300 LOCATIONS NATIONWIDE



Ich glaube, dass die Aktie von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) vor einem potenziell wirklich gewaltigen Turnaround steht und wir derzeit ein in meinen Augen (noch) ideales Einstiegsniveau vorfinden, was nicht ungenutzt bleiben sollte. MEINUNG AUTOR

THE YUMY CANDY COMPANY

(WKN: A3DBDT ), CSE: TYUM

The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges und von Frauen geführtes Süßwarenunternehmen. Beim nachhaltig orientierten Food-Tech-Unternehmen dreht sich alles um die Gesundheit, die Tiere, den Planeten, aber auch um den Geschmack (hier scheitern die meisten in dieser Gesamtaufstellung). Kreiert wurde eine Reihe von "Gummibären", die keinen raffinierten Zucker enthalten und zu 100% pflanzlich sind und in den Geschmacksrichtungen Erdbeer-Kiwi, Pfirsich und saure Wassermelone angeboten werden.

Die Vorteile der Yumy Bear - Produkte:

Besonders niedriger Zuckergehalt (nur 3 g pro Beutel);

natürlich gesüßt und gefärbt;

und gefärbt; pflanzliche Inhaltsstoffe (keine tierische Gelatine, vegan);

natürlich gesüßt - keine künstlichen Süßstoffe - keine Zuckeralkohole;

glutenfrei, gelatinefrei und allergenfrei - keine Nüsse, Erdnüsse, Weizen, Sojabohnen, Milch, Eier;

21 Gramm Ballaststoffe;

jede verkaufte Packung trägt zur Unterstützung lokaler Gemeinschaftsinitiativen, Wohltätigkeitsorganisationen und Tierrettungszentren bei.



In der letzten Zeit haben wir eine beträchtliche Anzahl von Anfragen von großen Einzelhändlern und großen Vertriebspartnern erhalten, die mit Yumy Bear zusammenarbeiten möchten. Unser Ziel wird es sein, mit all diesen Parteien Verträge und Regalflächen zu sichern. JEAN-PAUL ELEIZEGUI, NATIONALER VERKAUFSDIREKTOR VON THE YUMY CANDY COMPANY (WKN: A3DBDT )

DIE FORMEL ZUM ERFOLG - 4 + 50 = 360

Wenn Sie sich noch immer fragen, warum in aller Welt Sie in eine Gummibären-Firma investieren sollen, dann hilft Ihnen der nachfolgende Artikel vielleicht auf die Sprünge:

SmartSweets wurde 2016 von der aus Vancouver stammenden Tara Bosch ins Leben gerufen, nachdem sie in ihrer Küche mit verschiedenen Gummibärchenrezepten experimentiert hatte, in der Hoffnung, eine gesündere Alternative zu ihren Lieblingssüßigkeiten wie Skittles und Starbursts zu schaffen. Bosch hat SmartSweets zu einer der am schnellsten wachsenden Marken in der Kategorie "Nicht-Schokolade" in Kanada und den USA gemacht (hier geht es zu der beeindruckenden Geschichte, die mit einer Gummibärenform, die auf Amazon verkauft wurde, begann).

Drei Jahre nach der Gründung setzte SmartSweets 50 Millionen CAD um, in 2020 dann schon die Übernahme für 360 Mio. USD.

FAZIT:

Warum bin ich überzeugt davon, dass The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) den Erfolg von SmartSweets replizieren oder sogar übertreffen kann? Das ist einfach, denn ich habe die Produkte vergleichen dürfen. Mein persönliches Fazit ist, dass die Yumy Bears nicht nur im geschmacklichen Vergleich besser sind als die SmartSweet-Gummis, sondern dass sie meine Tochter auch sogar besser findet als die "Originalen" von Haribo.

Meine "Süßkramexpertise" bescheinigt dem Produkt eine große Zukunft, denn wenn ich einen intensiveren Fruchtgeschmack bei extrem reduzierten Zucker und gleichzeitig weniger Kalorien kaufen kann, dann nehme ich das als Konsument doch gerne an.

Wenn Sie meinen Gedankengang nachvollziehen können, dann sollten Sie vielleicht gerade jetzt ein Investment in The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) in Erwägung ziehen.

HIER geht es zur Webseite von Yumy.

Hier finden Sie das Original auf bullvestorbb.com

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



